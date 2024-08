İstanbul'da 30 yaş üstü öğrenciler ayrı bir tarife kullanmaya başladı.

Aylık tam mavi kart bin 570 TL iken 30 yaş üstü öğrencilerin artık bin 413 TL ödemesini eleştirenler var.

Bence doğru karar.

Sırf indirimden faydalanmak için düşük puanlı üniversite bölümlerinde kendini öğrenci gösterenler var.







40-50 yaşında açık öğretime Akbil için kayıt olup sınavlara gitmeyen birçok insan var!

İETT'nin çocuklu annelere ücretsiz toplu taşıma imkânı sunması da anlamsız! Durumu iyi olup toplu taşımayı ücretsiz kullanan anneler de var!

65 yaş üstü insanların ücretsiz toplu taşıma kullanmasına da bir sınır getirilebilir. Örneğin günde dört kez ücretsiz toplu taşımaya binebilirler.

Sırf ücretsiz diye canı sıkıldıkça İstanbul'u turlayan yaşlılar var. Zengin ama yaşlı bir insanın bedavaya toplu taşıma kullanması sizce adil mi?

Adamın dört-beş dairesi, bankada yüklü parası var ama 65 yaşında diye bedavaya metroya biniyor.

Öte yandan 20'li yaşlarda bir öğrenci İstanbul'da dolaşırken yolculuk parasını hesaplamak zorunda kalıyor.

Yaşadığım mahallede kökten bina sahibi yaşlı bir çifte, İBB her gün yemek getiriyor! Onlar da yemeğini köpeklere veriyor, iyi mi?

Yok, böyle bir saçmalık!

Belediyeler saçma uygulamalarla kaynaklarını boşa harcayıp sonra da suya, taşımaya zam üstüne zam yapıyorlar!

Elbette yardım yapılsın ama gerçekten ihtiyacı olanlara yapılsın.

Gerçekten yardıma ihtiyacı olan vatandaşları tespit etmek çok mu zor?

***



MAAŞLARI İCARDİ'NİN ARABASINDAN AZ!

Geçtiğimiz sezon 102 puanla şampiyon olan Galatasaray'ın, takım maaşları Icardi'nin yeni Lamborghini'sinden az olan Young Boys'a elenmesi bir iddiayı tekrar gündeme getirdi:

Galatasaray geçtiğimiz sezon hakemler tarafından kollandı mı?

Elbette futbolda şans faktörü de önemli. Zaman zaman Barcelona, Manchester United gibi büyük kulüplerde sürpriz sonuçlarla elenebiliyorlar.







Ancak Galatasaray'ın düşük bütçeli İsviçre'nin lig sonuncusuna iki maçta da yenilmesi sosyal medyada "Bu takım 102 puanla nasıl şampiyon oldu?" tartışmasını başlattı.

Bir diğer çarpıcı istatistik ise Galatasaray'ın Avrupa'daki son 5 maçta 5 kırmızı kart görmesi.

Geçtiğimiz sezon ligde koca sezonda Galatasaray takımına sadece bir kez kırmızı kart gösterilmişti.

Bazı taraftarlar "Süper Lig'de kart görmeye alışmamış Galatasaray, Avrupa'da gerçek hakemler karşısında kart yağmuruna tutuldu" diyor.

Tüm bu istatistikleri dikkate alınca ligin kalitesini hakem kararları da belirliyor diyebiliriz.

Yerli hakemlerin göstermediği kartlarla oynamaya alışkın futbolcular, Avrupa'daki hakem standartıyla karşılaşınca duvara çarpmış gibi oluyorlar!

***



TARLADA 7, MARKETTE 50 TL

Çiftçinin yedi liraya mal ettiği şeftali, toptancı haline sekiz liraya götürülüyor, kentteki marketlerde ise 50 liraya satılıyor.

Buna kibar tabirle fırsatçılık deniyor ama resmen soygun!

Bunun gibi birçok haber okuyorsunuz zaman zaman.







Dönem dönem biberden limona, patlıcandan patatese birçok tarımsal ürünün fiyatlarında anormal artışlar yaşanıyor.

Bu anormal fiyat artışlarından en çok zarar gören ise üretenler ve tüketen oluyor. Aracı firmalar, marketler her zaman kazanıyor!

Asıl sorun ise çiftçinin yedi liraya ürettiği ürünü, sekiz liraya satabilmesi. Sadece şeftalide değil birçok üründe üretici masrafını çıkaramamaya ve zarar etmeye başladı. Bu durum sürdürülebilir değil!

Böyle devam ederse çiftçi ekim yapmaz gıda krizi çıkar, fiyatlar uçar!

Daha önce de yazdığım gibi üreticiye hak ettiğini kazandıracak Hal Yasası bir an önce çıkmalı.

***



BANYO YAPARKEN ALT KATA DÜŞMEK

İstanbul Fatih'te 15 yaşındaki Eda Maden, banyo yaptığı esnada zeminin çökmesi sonucu alt kata düştü.

Zavallı kız hastaneye kaldırıldı.

Kısmi çöken binayla yanındaki iki apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.







Ne olduğunu anlamadan, çıplak bir şekilde alt kata düşmenin düşüncesi bile korkutucu ve travmatik.

Müteahhitler çok para kazanacağız diye yıllarca çürük binalar yaptılar! Konut kıtlığından bu çürük evlerin bile fiyatları yüksek.

Deprem olsa muhtemelen o binadan eser kalmayacaktı.

Uzmanlara göre İstanbul'da 200 bin binanın çökme riski var.

İstanbul depremine nasıl hazırlanıyoruz meçhul!

***



TAMİRİ DAHA MASRAFLI

Elektrikli araç satışları her geçen gün artıyor. Bunun en büyük nedeni yakıt masrafının içten yanmalı araçlara göre daha az olması.

Şarj noktalarının yetersizliği, şarj süresinin uzun olması ve bataryalarının belirli bir ömrünün olması elektrikli araçların dezavantajları arasında gösteriliyor.

Elektrikli araçların bir dezavantajı daha tespit edildi.







Elektrikli araçlar, içten yanmalı araçlara kıyasla daha pahalıya tamir oluyor.

Mitchell tarafından yapılan araştırmaya göre elektrikli araçların tamir maliyetinin, içten yanmalı araçlara kıyasla yüzde 20 daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Elektrikli araç alacaklar şarj sorunun yanı sıra tamir masrafının da yüksek olduğunu hesaba katmalılar.

Elbette elektrikli araçlar yeni bir teknoloji zamanla dezavantajları görülüp önlem alınacak.

Daha uzun menzilli, daha kolay şarj edilebilen araçlar üretildikçe ve servis sayıları artıkça tamir masrafları da düşebilir.

***



Altyazı

"Bazen insanlara bakıyorum da hoşlanmaya değer hiçbir şey görmüyorum. Herkesten uzaklaşmayı sağlayacak kadar para kazanmak istiyorum." (There Will be Blood)