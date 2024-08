TUBA KALÇIK

İngiltere günlerdir büyük bir skandalla çalkalanıyor. İngiliz polisinin son 5 yılda 3 binden fazla çocuğa çıplak arama yaptığının ortaya çıkması İngiliz kamuoyunda şok etkisi yarattı. Skandal sadece bununla da kısıtlı değil. Siyahi çocuklar, diğerlerine göre 4 kat daha fazla çıplak aramaya maruz kalmış. Yani anlayacağınız, işkence yaparken bile ırkçılığı elden bırakmamış İngiliz polisi.

Aslında her şey, İngiltere Çocuk Komiseri Rachel de Souza tarafından yayınlanan bağımsız raporla ortaya çıktı. Yıllardır, çocuklara yapılan bu işkenceyi ortaya çıkaran Souza, raporda her 19 saatte bir çocuğa çıplak arama yapıldığını söylüyor. Okulda, yolda, parkta yani istedikleri her yerde çocuklara bu işkenceyi uygulamış İngiliz Polisi. Raporda, sadece 2022-2023 arasında 457 çocuğa yapılan çıplak aramaların yarısının 'keyfi olarak' yapıldığı belirtilmiş. Yani polis hiçbir kanuna dayalı olmadan, haklı gerekçe göstermeden gerçekleştirmiş bu eylemi.









Çocuklar üzerinde nasıl bir travma yaratacaklarını umursamadan... Düşünün, dünyanın en modern, insan hakları tarafından en gelişmiş ülkesiyiz diye millete ders vereceksin ama ülkendeki çocukları böyle utanç verici bir muameleye maruz bırakacaksın. Batı'nın riyakarlığı hep vardı. Ama bu sefer ki tek kelimeyle büyük bir rezillik. Ülkemizdeki bazı 'kesimler' polisimize laf söylerken artık daha düşünerek konuşsun. Avrupa'yı 'şöyle demokrat, böyle gelişmiş' diye yere göğe sığdıramayanlar, hayal dünyasında yaşamaya devam edebilir ama gerçek böyle değil. Batı'nın gözbebeği İngiltere'de yaşanan bu rezilliğin hiçbir izahı yok. İşin ilginç yanı, ülkemizdeki en ufak bir olayda arka arkaya açıklama yapan Avrupa Birliği, konu İngiltere olunca sus pus. İngiltere'deki bu rezillik karşısında kafasını kuma gömüyor. Tam bir ikiyüzlülük örneği...





'SANATÇILARIN KADERİ BÖYLE YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIM'

Safiye Soyman'ın sahneye çıkması sosyal medyada gündem oldu. Oğlunun vefatından 22 gün sonra nasıl sahneye çıkar diye Soyman'ı adeta linç ettiler. Soyman'ı bu konuyu konuşmak için aradım... "Annesi de ölse, babası da ölse, evladı da ölse sanatçılar sahneye çıkmak zorunda" diyen

Soyman sözlerine şöyle devam etti:







"Sanatçının kaderi bu. Oğlumun acısını içime gömdüm ve sahneye çıktım. Çıkmak zorundayım. Önceden verilmiş sözler var. Sözleşmeler var. Her şeyden önce dinleyicilere saygım var. Mecburum çıkmaya. Doktor da olsan avukat da olsan işine devam etmiyor musun? Ediyorsun. Benim de işim bu; sahneye çıkmak, ben de çıktım. Oğlum da benim sahneye çıkmamı isterdi. Yanlış bir şey yapmadım."