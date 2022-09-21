SAİT GÜRSOY

Son yıllarda dünya düzeni dijital dönüşümle birlikte çeşitli evrelerden geçiyor. Dijitalleşme iş dünyası ve üretim sistemlerini revize ediyor. Yeniliklere açık olan, değişim ve dönüşüme kendini entegre edebilen kurumlar rekabete uyum sağlarken, değişime direnç gösteren kurumlar ve ülkeler ise haliyle geri kalmaya mahkûm oluyor. Özellikle iş dünyasının değişime uyum sağlaması şart. Bir kurumu ileriye taşıyan, değişim ve dönüşüme uyum sağlayan anahtar da insan kaynağı.

Çalışanların donanımlı olması kurumları yükselişe geçirirken, gelişim ve dönüşüme uyum sağlayamayan kurumların üretim ve hizmet kalitesi sekteye uğrayacak. Elbette bunların çıktısı işsizlik olarak yansıyacak. Bunların kaynağına inildiğinde eğitimin bir kez daha önemli olduğunu anlıyoruz. Çünkü donanımlı bireyler global değişimleri takip ederek, gelecek stratejilerine rahatlıkla uyum sağlayıp kendilerini güncellemekte. İş dünyasının istek ve beklentilerini anlayabilmek için çıraklıktan yetişmek önem taşıyor. Çünkü çırağı olmadığın bir işin, ustası olunması beklenemez.

Meslek liseleri gençleri çıraklıktan ustalığa hazırlıyor. Son yıllarda ülkemizde meslek liseleri önemli adımlar attı. Gençlerin lise döneminde nasıl bir yol haritası çizmesine dair görüşlerini almak üzere Senin Kariyerin Danışmanlık Kurucu Başkanı, Eğitmen-Yazar Gonca Elibol ile bir araya geldik. Bu konuda Gonca Hoca, bakın nelerin altını çizdi.

21. yüzyılda gençlerin kendisini geliştirmesi, beceri kazanması, kapasite ve yeteneklerini artırması çok önemli. Bilgiye erişmenin bu kadar kolay olduğu günümüzde bir Türk genci dünya ile rekabet edecek düzeyde olabilmeli. Sadece üniversite bitirmek, diploma almak tek başına kesinlikle yeterli değil. Gençlerin fark yaratması, projeler üretmesi ve somut çalışmalara imza atması gerekiyor. Bu hususlara ise lise çağından başlamalı. Meslek liselerinin son yıllarda bu vizyona iyi hazırlandığına şahit oluyoruz. Özellikle LGS puanı ile yüzde 7'lik dilime kadar öğrenci alan meslek liseleri bu kapsamda dikkat çekiyor. Ara eleman değil aranan eleman yetiştirme konusunda çaba gösteriyorlar.



MESLEK LİSELERİ

Bazı meslek liseleri önemli üniversitelerin kanatları altında faaliyetler yürütüyor. Robotik çalışmalar, AR teknolojisi, yapay zekâ, tekstil, turizm, denizcilik, sanat vb. gibi alanlarda öğrenci yetiştiriyor. Hatta bazı meslek liselerinin ticaretleri büyük şirketlerin cirolarını bile geçiyor. Tüm bu çalışmalar 21. yüzyıl dünyasında gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmek adına önemli çalışmalar. Avrupa ülkeleri ile kıyasladığımızda ülkemizin genç nüfus oranının yüksek olması bizim için çok büyük avantaj. Bu avantajı iyi kullanmalıyız. Bunun için toplumsal seferberlik lazım. Devlete, STK'lara, iş dünyasına, hepimize görevler düşüyor. Lise eğitim sisteminin üretim odaklı olması çok mühim.

Yarınlarımızın teminatı olan gençleri yetiştirmek bu ülkedeki herkesin görevi. Aile, okul ve öğretmenlerin, gençlerin beklentilerini anlaması, gençlerin ilgi ve yeteneklerine göre eğitim programı kurması güçlü bir ülke olmak adına ön planda tutulması gereken büyük mesele. Geleceğimize yatırım yapmak, ülkemize yatırım yapmaktır.