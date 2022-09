SAİT GÜRSOY

Günümüzde dünya genelinde 80 milyondan fazla genç işsiz bulunuyor. Bu, tüm işsizlerin neredeyse yüzde 40'ının genç nüfustan oluşması anlamına geliyor. Kayıp nesil olarak adlandırılan bu gençler gelecekleri ile ilgili maalesef son derece umutsuz. Azaltmanın ise en etkin formülü, şüphesiz genç girişimciliği. Mersin Üniversitesi Girişim Limanı Müdürü ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duygu Hıdıroğlu ile genç girişimciliği, doğru bilinen yanlışlar ve başarılı genç girişimler için gereken girişimcilik destekleri ile ilgili çevrimiçi söyleşide bulunduk.

Günümüzde ne yazık ki genç girişimciliği ile ilgili birçok yanlış inanış var: Girişimler için çok fazla sermaye ve finansal kaynak gerekiyor. Girişimcilik maaşlı bir işten daha risklidir. Gençler doğru piyasa bilgisi olmadan, yanlış işi seçer vb. Genç girişimciliğe dair bu olumsuzlukları bir kenara koyalım. Özellikle gençlerden girişimciliğe hevesli olanlara, kendi girişimcilik potansiyellerini keşfetmelerini sağlayacak etkinlik ve eğitimlerle destek olmamız şart.



GENÇ GİRİŞİMCİLERE NASIL DESTEK OLUNMALI?

- Genç girişimcilere vizyon kazandırmak son derece önemli. Dolayısıyla gençlere verilen girişimcilik destekleri onların girişimciliğe yatkınlığını artırmalı.

- Genç girişimcilere güçlü bir pazar anlayışı kazandırılmalı.

- Genç girişimcilere becerilerini geliştirecek uzmanlık eğitimleri verilmeli.

- Genç girişimciler için finansmana erişim kolaylaştırılmalı.

- Mesleki ve girişimcilik desteği verirken gençleri mümkün olduğunca, katma değer oluşturacak yenilikte ve sosyal etki oluşturacak duyarlılıkta girişimlere yönlendirmeli.

- Genç girişimcilik destek programları sona erdiğinde yani işletme kurulumu gerçekleştiğinde belirli aralıklarda yeni başlayan girişimler takip edilmeli ve gerektiğinde mentorluk desteği verilmeye devam edilmeli.

- Verilen mentorluk desteği son derece nitelikli ve kapsamlı olmalı. Mentorluk sürecinde, sürdürülebilirliği sağlamada gerekli her türlü kaynağın temini ile ilgili oldukça detaylı ve gerçekçi tahminlerden oluşan bir planlama yapılmalı.

Her şeyden önce şunu kabul etmeli: Nasıl ki kıyafette tek beden herkese uymaz; planlanan girişimcilik destekleri de her genç girişimcide aynı etkiyi bırakmaz. Öte yandan, ileri teknolojiler genç girişimcilerin zamandan tasarruf etmelerini sağlar, performanslarını iyileştirir, risk yönetimini kolaylaştırır ve karar verme süreçlerini hızlandırır. Gençlere sağlanan girişimcilik destekleri oldukça önemli. Ancak sağlanan desteklerden faydalanmanın yanı sıra gençlerin girişimlerinde başarılı olabilmesi, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmelerine de bağlı. Gençlerin dijital okuryazarlık becerileri kazanmaları, dijital yetkinliklerini geliştirmeleri ve girişimcilik süreçlerinde ileri teknolojinin fırsatlarından yararlanabilmeleri gerekli. İnanıyorum ki tüm bunlar onları girişimcilik serüvenlerinde en kısa sürede doğrudan başarıya ulaştıracak yegâne adımlar.