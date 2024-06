SAİT GÜRSOY

Galatasaraylılar Derneği'nin her yıl organize ettiği Geleneksel Pilav Günü, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi. Geleneksel Pilav Günü etkinliği, Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreni ile başladı. Çelenk bırakılmasının ardından Galatasaray Müzesi'ne gidildi. Buradaki "Galatasaray'dan Beş Halkaya Türkiye'nin Olimpiyat Hedefindeki İlk Adımlar Sergisi" gezildi. Program, Galatasaray Lisesi'nde 106. Devresi 50. Yıl Anısı Töreni ile devam etti. Törende Galatasaray'a hizmet veren isimler de unutulmadı. İlkokuldan arkadaşlarımla birlikte olmak beni çok heyecanlandırdı ve duygulandırdı. İlkokul 1-B sınıfının aslanları birbirlerinden genç ve yakışıklıydı. Okul koridorlarında ve yemekhanedeki sohbetlerimizde çocukluğumuza gittik. Burada en önemli nokta, birbirimize olan bağlılığımızdı. Geleneksel pilavda, bir kez daha Mekteb-i Sultani'nin rahle-i tedrisatından geçmenin değerini ve farklılığını yaşadık.

Galatasaray Lisesi'nde yatılı okuma, öğrencilik yıllarında gençlere bireysel gelişim, kendine güven duygusu, birlikte hareket etme, kendi ayaklarının üzerinde durabilme gibi önemli beceriler kazandırıyor. Ömür boyu sürecek dostluklar kuruyoruz. Kendi ayaklarımızın üzerinde durabilmeyi öğreniyoruz. Erken yaşlarda zaman yönetimi ve özdenetimi sağlıyoruz. Hoşgörü ortamı içerisinde paylaşmayı, kardeş olmayı öğreniyoruz. Canım kardeşlerim, sizinle birlikte olmaktan çok mutlu oldum. Sizi çok seviyorum, iyi ki varsınız. İlkokul yatılılığı kardeşlik, diğer sınıf yatılılığı arkadaşlıktır. 1 Aralık'ta 106. Dönem 50. Yıl anısına, Kkış pilavı okulda Galatasaray Eğitim Vakfı (GEV) tarafından düzenlenecek. Pilavdan önce, Tevfik Fikret Salonu'nda 50. Yıl madalyalarımızı alacağız. Hep birlikte olmak dileğiyle. 50. Yıl bir defa yaşanır.



YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ

2014'te dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına seçilen ilk Türk öğretmen Dilek Livaneli İngiltere'de bulunan She Inspires Foundation isimli uluslararası bir vakıf tarafından düzenlenen She Inspires Awards 2024 yarışmasında, Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne aday gösterildi. 21 Kasım 2024'te İngiltere'de düzenlenecek törenle ödüller sahiplerini bulacak. Bu yıl onuncusu düzenlenecek ödül törenine sanat, siyaset ve ekonomi alanında dünyanın birçok yerinden temsilciler katılacak. Haberi aldığında çok mutlu olduğunu ve onur duyduğunu söyleyen Dilek Hoca, şunları söyledi: "Bu başarımı ülkem başta olmak üzere tüm dünya kadınlarına armağan ediyorum. Her kadının kendi yaşamının kahramanı olduğuna inanıyorum. Herkesin ilkel ve imkânsız dediği bir ortamda bir ışık saçmak, bir değişim, dönüşüm süreci başlatmak için kolları sıvamıştım. Hayallerimin peşinden koştum. Uluslararası sahnelerde ülkemi bir Türk kadını olarak temsil etmeye tüm gayretimle devam edeceğim." Ülkemizi gururlandıran kızımızı kutluyorum, yolu açık olsun.