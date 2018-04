HİLÂL KAPLAN

Hatay'dan dönüp, sabaha karşı ayağımın tozuyla yazıya oturdum şimdi çünkü emanetim büyük... Gözleri ışıl ışıl Mehmetçiklerimizden selam getirdim sizlere.

On beş saatlik maraton, onlarca sanatçımızı ve millî sporcumuzu taşıyan uçağın Hatay'a hareket etmesiyle başladı. İbrahim Tatlıses'in "Baktın Afrin hoş değil/ Yaylalar yaylalar/ Münbiç'i dolaş da gel" şeklindeki müthiş uyarlamasına eşlik ederek Mehmetçiklerimizle buluşacak olmanın heyecanı ve neşesi içinde Hatay'a indik. Otobüslerle sınır ilçemiz Reyhanlı'ya doğru yol aldık.

Reyhanlı... PKK şiddetini en acı biçimde yaşayan ilçelerimizin başında geliyor. Sadece Zeytin Dalı Harekâtı süresince ilçeye YPG tarafından 55 roket atıldı. 4 şehidimiz ve çok şükür çoğu şu an iyileşmiş olan 80 yaralımız oldu. 2013'teki menfur saldırıda ise 53 canımızı kaybetmiştik. Senede üç kez ürün veren bereketli toprakları, her biri asker selamı veren şirin çocukları ve hayvan sürülerini geride bırakarak Oğulpınar Sınır Karakolu'na vardık.

Zeytin Dalı Harekâtı sırasında, sizlerin de ekran başından tanıklık ettiği, YPG mevzilerini tam isabetle vuran Fırtına Obüslerinin konuşlandığı bu sınır karakolumuz, önemli bir vazife icra etti. Önce askerlerimizle selamlaştık. Tam konuşmaya başlamıştık ki Başkomutan, baştan ayağa askerî kıyafetler içerisinde gelip selamlama konuşmasında bulundu. Akşamın kızıllığı çökerken kuşlar cıvıldıyor, karşı tepelerden Afrin bize bakıyordu. Başkomutan'ın, "Noktayı daha koymadık, bu bir virgüldür" deyişine şahit olan sadece bizler değildik, hissediliyordu.

"Asker Mustafa, saadeti seçti" diyen hemşehrim Çankırılı Mustafa ile "Komutanımızın yolundan bir taş kaldırabildiysek ne mutlu bize" diyen Sinoplu Kâzım'ın vatanperverliğini, "Bekleyenin var mı?" sorusuna "Gün gelecek, en güzel günler bizim olacak" diye cevap veren Konyalı Birkan'ın kanaatkârlığını, Dilan'ı seven Ağrılı Muhammed ile "4 Mayıs Rabia ile bizim günümüzdür" deyip şafak sayan Muşlu Muhammed'in kenetlenmişliğini kendi gözlerinizle görmenizi isterdim. Türkiye'nin dört bir yanı nasıl güzelse, dört bir yanından insanları da öyle güzeldi işte.

Hülya Koçyiğit'in masadan masaya dolaşarak tek tek tüm askerlerle konuşma çabası, Hande Yener'in Afrin'de savaşan bir askerimize ait olan asker kepini başından hiç çıkarmaması, Hakan Peker'in her bir askerimizle hatıra fotoğrafı çektirişi ve "Teslim olmayalım Halil'im/ Aman kurşun saçalım" yorumu kulaklarımda çınlayan Orhan Hakalmaz'ın askerlerimizle candan kucaklaşması görülmeye değerdi.

Velhasıl milletin aslanlarından selâm getirdik, dört bir yandaki Mehmetçiklere ve onlara dua yağdıranlara...