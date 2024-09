Yeni eğitim dönemi başladı. Çocuklarımız, göz aydınlıklarımız, geleceğe dair ümitlerimiz için bu sene daha farklı, daha özgün, daha özden geçecek.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" bu yıl faaliyete geçecek. Her model gibi eksikleri veya kusurları elbette olabilir. Ancak neticede "Geldiği medeniyetin özelliklerini taşıyan, aklıselim, kalbiselim ve zevkiselim gençler yetiştirme hedefi"nde olan bir sistemden bahsediyoruz. Sadece bu hedef bile içimizi kıpır kıpır etmeli, yaşam sevincimizi yükseltmeli diye düşünüyorum.

Dahası ben bu satırları yazarken okullarımız Tunceli Ovacık'ta şehit olan 4 kahraman askerimiz için saygı duruşuyla başlayacak. Şehitlere saygı duruşu ile sınıflara girecek yavrularımız ilk ders olarak "Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması"nı işleyerek başlayacak.

Yusuf Tekin'in Milli Eğitim Bakanlığında getirdiği ikinci büyük devrim, öğrenci merkezli olmakla öğrenciyi şımartmak arasında keskin bir ayrım getirmesi. Devamsızlık, sınıfta kalma, öğrencilerin meslek edinmesi gibi önemli değişiklikler bazı yavrularımızın üzerine sinen ateleti de söküp atacak.

Bu heyecan verici gelişmelerin mimarı olan Yusuf Tekin'in istifa etmesini isteyenler geçenlerde sosyal medyada kampanya başlatmışlar. İnsanın şaşırası geliyor ama 15 Temmuz'da darbecilere alkış tutanlarla bile beraber yaşadığımızı hatırlayınca şaşkınlıktan eser kalmıyor.

Türkiye'nin darbeler tarihindeki izdüşümünü bildiğimiz TUSİAD da Maarif Modeli'nden rahatsızlığını gizleyemedi. Milli Eğitim Bakanlığına kadar giderek Yusuf Tekin'den geri adım atmasını istediler.

Terazinin diğer kefesindekiler yapmaları gerekenleri, kendilerinden beklenenleri yerine getirdi. Ancak Milli Eğitim Bakanlığındaki yeni değişikliği yıllardır bekleyen, bunun hayalini kuranlardan ses yok. Yusuf Tekin'in istifa etmesini isteyenler aslında bizim özümüze dönmemizi istemeyenler. Peki, yıllardır "özümüze dönmeliyiz" diyenler nerede?

Çocuklarımız, kendimiz ve medeniyetimiz için desteğimizi göstermeliyiz. Yoksa on yıl sonra da eğitim sistemimizin neden gençlerimizi menfi surette değiştirdiğini düşünür iç geçiririz.