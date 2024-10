30 Eylül 2000 tarihinde ne yaptığınızı hatırlıyor musunuz? Belki daha çocuktunuz. Belki daha dünyaya gelmemiştiniz ya da iş güç hayatın curcunasına çoktan dalmıştınız.

11 yaşındaki Muhammed Durra'nın bir anı defteri olsaydı ve o günü doldurabilecek olsaydı "Bugün mülteci kampından çıkıp ailemize yeni bir araba almak için pazara gittik ancak bulamadık. Babam bir türlü araba beğenmedi" yazacaktı.

Ancak bu mümkün olamadı çünkü o gün araba pazarından dönerlerken İsrail terör örgütünün resmi üniforma giydirdiği militanları Muhammed Durra ve babası Cemal'e ateş ettiler.

İsrail terör örgütünün eli kanlı yöneticilerinden Ariel Şaron'un yanına aldığı teröristlerle Müslümanların ilk kıblesi, Miraç yolculuğunun ana durağı Mescid-i Aksa'yı kirletmesinin üzerinden sadece üç gün geçmişti. İslam ümmetinin sessizliğine rağmen Filistinliler en iyi bildikleri iş olan direniş için sokaklara çıkmıştı.









Muhammed Durra da pek çok Filistinli gibi kendi topraklarındaki mülteci kampında yaşayan bir çocuktu. Pek çok Filistinli ailenin olduğu gibi Muhammed Durra'nın ailesi de iyi eğitim almıştı. 11 yaşındaki Muhammed de öğretmen ya da polis olmak isteyen iyi bir öğrenciydi. Ailesiyle kaldığı mülteci kampında ilk eğitimini almıştı.

O gün silahsız ve gösterilere katılmadıkları halde İsrailli üniformalı teröristler tarafından ateş altına alındılar. Kameralar kayıttaydı. Afrika'da açlıktan ölen çocuğun başında yırtıcı kuşun beklediği anı fotoğraflamakla yetinen Kevin Carter'ın kayıtta olduğu gibi.

An be an saldırının görüntüleri çekildi. Cemal Durra'nın çaresizce el uzatması, oğluna siper olmaya çalışırken İsrailli teröristlerin saldırılarının devam etmesi ve Muhammed Durra'nın şehadeti...

Muhammed Durra'nın şehit edilmesi İkinci İntifada protestolarını arttırdı. Dünyadan kınama geldi, ancak aradan geçen 24 yılda İsrail terör örgütünün Filistinlilere yönelik soykırımı yavaşlamadı. Hatta şiddeti daha da arttı.

Artık sokak ortasında rastgele Filistinli çocukları şehit edip zafer naraları atmakla da kana susamışlığı dinmeyen bir canavar İsrail. Muhammed Durra'nın dünyaya geldiği mülteci kampını, okuduğu okulu, namaz kıldığı camiyi, yürüdüğü sokakları hatta belki de sevdiği kedilerin yavrularını bile yok etti. Muhammed Durra'yı kameralar karşısında şehit eden İsrail, o tarihte durdurulabilse belki son 24 yılda yaşadıklarımız yaşanmayacaktı. Tıpkı şimdi durdurulmazsa ileride yaşanacak katliamlar gibi.

Sahi her şey 7 Ekim'de başlamıştı değil mi Siyonist beslemeleri?