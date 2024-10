HÜLYA GÜLER

Lüks denince akla gelen neredeyse tüm markalara sahip iki büyük oyuncu; LVMH ve Grup Arnault, 2016 yılında ABD merkezli fon şirketi Catteron ile bir araya geldi. Bu birliktelikten dünyanın en büyük ve lüks yatırımında en deneyimli fonu L Catterton doğdu. Bugün yönettiği varlık büyüklüğü 34 milyar dolara ulaşan L Catterton'dan söz etmemin özellikle İstanbul'u ve markalı konut sektörünü ilgilendiren önemli bir sebebi var. Sırasıyla anlatayım; L Catterton 2021 yılında ünlü İtalyan moda markası Etro'nun çoğunluk hisselerini satın aldı. Hedef elbette markayı daha da büyütüp kar ederek satmak. 2021 yılından bu yana faaliyet alanlarını genişletti, kadın ve erkek koleksiyonuna, çocuk ve ev kategorisini de ekleyerek oldukça hızlı bir büyüme performansı yakaladı. Ve sonunda atılım sürecindeki Etro'nun yolu, Kazakistan'da 36 yıllık inşaat ve gayrimenkul deneyimini hızlı bir girişle Türkiye'ye taşıyan RAMS Global ile kesişti. RAMS Global ve Etro birlikte Türkiye'de lüks konut projelerine imza atacaklar. İki şirket arasında geçen Perşembe akşamı Milano'da imzalanan 20+20 yıllık bu stratejik iş birliği anlaşması ile lüks modanın ikonik markası Etro gayrimenkul sektörüne İstanbul'dan girmiş oldu.







İmza töreni, RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül ve Etro'nun CEO'su Fabrizio Cardinali'nin katılımı ile Etro'nun kurucusu Gerolamo Etro'nun 1960'lı yıllardan bu yana dünyanın çeşitli yerlerinden topladığı desenleri arşivlediği Etro Kütüphanesi'nde gerçekleşti. Aralarında Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem'in de bulunduğu çok küçük bir grubun şahitlik ettiği imza töreninde Etro CEO'su Cardinali'nin heyecanı dikkatimi çekti. Bu heyecanın sebebini sorduğum Cardinali söze, "Etro dünyada ilk kez gayrimenkul sektörüne giriyor. Bu çok büyük bir adım. O yüzden Etro'nun kalbini yani desen kütüphanemizi ilk kez bu imza töreni için açtık" diyerek başladı. Devamında söyledikleri ise İstanbul'un potansiyeli ve bu anlaşmaya verdiği değeri göstermesi açısından daha da önemliydi: "Etro büyüme sürecinde dolayısıyla bize birçok ülkeden farklı alanlarda çeşitli teklifler geliyor. Ancak biz RAMS ile gayrimenkul alanına girmeyi tercih ettik. RAMS'ın kalite anlayışı ve vizyonu bizimle çok uyuştu. Bunu her zaman yakalayamazsınız. Bir de tabi İstanbul etkisi var. İstanbul bizim doğuyla batıyı sentezleyen tasarım anlayışımızı tamamlıyor."

Rams Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül ise RAMS Global ve Etro'nun iş birliğinin Türkiye'de gayrimenkul pazarına uluslararası bir perspektif kazandırması açısından önemli olduğunu vurguladı. Bu iş birliğinin ilk projesinin ödüllü mimarisiyle Maslak'ın, Boğaz manzarasına açılan kapısı RAMS Beyond İstanbul olacağını söyledi. Ardından İstanbul Maslak'ta üç köprüyü gören konumuyla öne çıkan projenin, 'ETRO Residences at RAMS Beyond İstanbul' adını alacağı bilgisini verdi. Etro ile iş birliğini Türkiye sınırlarını aşarak globale de taşıyacaklarını da paylaşan Bülbül şunları anlattı: "RAMS Beyond İstanbul, Türkiye'nin markalı gayrimenkul pazarında standartları yükseltirken hem yerli hem de uluslararası yatırımcılar için cazip ve öncü bir fırsat olacak. Etro ile işbirliği yaptığımız ve 270 bin metrekare inşaat alanı bulunan projenin metrekare fiyatında yüzde 27'lik bir artış söz konusu olacağını hesaplıyoruz."

Devran Bülbül'ün fiyat artışındaki bu hesabı ve dünya lüks devlerinin sahip olduğu fonun, büyüme arayışındaki markası Etro'nun, birçok farklı teklife rağmen aradığı sıçrama için İstanbul'u seçmesi ne çok şey anlatıyor değil mi?