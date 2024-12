HÜLYA GÜLER

Enerji ve gıda... Bugünün dünyasının iki kritik sektörü. Dahası iklim değişikliğinin etkisi altındaki yapay zekalı gelecek; bize ne getirirse getirsin içinde mutlaka gıda ve enerjinin önemli bir yeri olacak. Faaliyet alanı işte bu iki stratejik sektöre odaklı Eksim Holding'in kurucuları, 1970'lerde Erzurum'dan İstanbul'a taşıdıkları tüccarlık deneyimine, gıdada sanayileşmeyi eklerken, bugünleri öngördüler mi bilinmez. Ancak 2000'lerin başında (o dönemin en cazip yatırımı olmasa da) enerji sektörüne yatırım yapmaları ve özellikle yenilenebilir enerjiye odaklanmaları ciddi bir stratejik adımın işareti. Zira yaklaşık 700 MW yenilenebilir enerji kapasitesiyle alanında Türkiye'nin ilk beş oyuncusundan biri olan Eksim Holding, geçen yılı 123 milyar TL gelirle kapattı. Bu gelirin içinde gıdanın payı sadece yüzde 7 civarındaydı. Kalan 110 milyardan fazla gelir, enerji yatırımlarından elde edildi.

Altı yıl önce babası Abdullah Tivnikli'nin vefatı nedeniyle Eksim Holding'in başkanlık görevini beklediğinden erken devralan Ebubekir Tivnikli de faaliyet alanlarının kritik öneminin son derece farkında. Bu yüzden bütün yeni yatırım planlarını ülkenin gıda ve enerji güvenliği politikalarıyla uyumlu bir şekilde hayata geçirdiğini söyledi. INBUSINESS Dergisi'nin bu ay kapağına taşıdığı Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli'nin enerjiye yönelik yatırım iştahı bir hayli yüksek. Şu anda yapımı süren 200 MW'ı aşan güneş enerjisi santrali ve kurulumu devam eden rüzgar santrallerinden gelecek kapasite ile 2025 sonunda Holding, toplam kurulu güçte 1000 MW'ı aşacak. Enerjide küresel bir oyuncu olma hedefiyle hareket ettiklerini belirten Tivnikli, bu hedefle hem üretimde, hem dağıtımda enerjiye 2029'a kadar 3 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını ve böylece toplam kurulu güçte 2100 MW'ye çıkacaklarını açıkladı.









Yenilenebilir enerji yatırımlarının gelişim sürecine çok erken yaştan bu yana içinde bulunan Tivnikli, 2000'li yıllardan bu yana sektörde teknoloji geliştikçe maliyetlerdeki düşüşün de yakın tanıklarından. Hatta sektörde ağırlığı bulunan Çinli'lerle rüzgar türbinlerinin üretimi konusunda fırsatları değerlendiriyor. Nükleer'e de ilgili. Ama asıl gönlünde yatan aslan savunma sanayi. Sektörü yakından takip eden Tivnikli'nin şu sözleri Eksim Holding'in yeni dönem stratejisine ilişkin ipuçları veriyor: "Belki babam hayatta olsaydı farklı alanlarla daha yakından ilgilenebilirdik. Örneğin, bir dönem savunma sanayine ilgi duyuyordum. Ancak görevi devraldığımda ilk iki sene hiçbir yeni işe girmeyeceğim diye sınır koydum. Var olan işlerde genişlemeler, rüzgar santrallerine ilaveler yaptık. Gıdada tesislerimizin üretim kapasitelerini artırdık. Yani mevcut işlerimizi geliştirdik ancak sıfırdan bir işe girmek istemedik. Babamın hastalığından önce savunma sanayinde yerli motor yapımında belli bir yere gelmiştik. Ben hala doğru bir fırsat olursa neden olmasın diyorum. Savunma sanayimiz kendi ayakları üzerinde durabildiği bir alan oluşturdu ve gelişim sürüyor. Dolayısıyla bu zamandan sonra sıfırdan bir iş geliştirmek yerine kurumsal bir yapıya dahil olmak ve gelişimi birlikte sürdürmek daha efektif olacaktır diye düşünüyorum."

Ukrayna ve Gürcistan'daki enerji yatırımlarına yeni ülkeleri eklemeyi hedefleyen Tivnikli'nin yurt dışı büyüme planları arasında gıdada var. Bir yandan yakın zamanda satın aldığı Aslı Börek'i, Aslı Kafe'lere dönüştürerek büyüyen Tivnikli, bir yandan da dondurulmuş unlu gıdalarla yurt dışına ihracat yapmayı planlıyor. İlk satışlarını İngiltere'ye yapmış bile.