Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın obüslerin ve tankların teslimatını yaptığı törende generaller tarafından alkışlanmasına sert tepki gösterdi:

"Kendisini askerlere alkışlatır oldu. Devlet açısından büyük bir çürümüşlüğün göstergesidir bu. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsanız; elinizde bol yıldızlı, apoletli, Ortadoğu üniformaları kalır. Unutmayın ki bol bol apoletli Ortadoğu askerleri savaşlardan, cephelerden kaçtılar. Onun için komuta kademesi haddini bilsin. Siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek."







Gözlerimiz yaşardı. Zira muhtıralara, askeri darbelere fiilen destek vermiş, 15 Temmuz'da tankların arasından sıvışmasını hâlâ unutamadığımız bir siyasetçi için çok iddialı laflar.

Kaldı ki sivil siyaset nutukları attığınız kişi Erdoğan.

Onca bedeli göze alıp, 60 darbesiyle kurumsallaşan Türkiye'deki askeri vesayeti tarihe gömmüş, siyasete süngüyle gasp edilen itibarını geri kazandırmış sivil bir devrimci.

Erdoğan, demokrasiyi asgari dengesine oturtan bu cüreti sayesinde orduyu asli işi olan sınır muhafazasına kanalize etmeyi başardı.

İç siyasetten uzaklaşan TSK, altın yıllarını yaşıyor. Yalnızca yerlileşme ve modernizasyon alanında değil... Sınır ötesinde terörle mücadelede, göç hareketlerini engellemede hiç olmadığı kadar başarılı. Libya'dan Kafkaslar'a kadar sahada başka orduların imrendiği operasyonlar yürütüyor.

Generallerin "Başkomutan" sıfatını halktan aldığı oylarla kazanmış Türkiye Cumhurbaşkanı'nı alkışlamaları da gayet doğal.

Resmi törenlerde halkın temsilcisi seçilmiş siyasilere arkasını dönen generaller cumhuriyetini demokrasi için ideal tablo olarak görenler tabii ki rahatsız olacak.

***

KUKLACI KİM?



Konya CHP Teşkilatı, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nu Denizli'de meşhur Baba filminin afişiyle karşılaşmışlar. Kemal Bey salona girerken filmin Nino Rota tarafından bestelenen büyüleyici müziği çalıyormuş.

Tabii ki afişe "yaratıcı" müdahalelerde bulunmuşlar.







Marlon Brando'nun kedi seven siluetinin yerine Kılıçdaroğlu'nun başını yerleştirmişler. "The god father" yerine de "The Democratic Father" yazmışlar.

Amca, dede biraz yaşlı gelmiş olmalı ki şimdi de demokrat mafya babası!

İyi de o rol Sedat Peker'in değil miydi, alınmasın?

Ne diyelim...

Evet, belli ki medyanın ve siyasetçilerin kriminal tiplere sempatisinden etkilenip genel başkanlarını mafya babasına benzeterek akıllarınca iltifat ediyorlar işte.

İyi de arkadaşlar hiç olmazsa afişteki kuklacının ellerini yok etseydiniz.

İtiraf edin, aynı afişi AK Parti yapsa, siz bizim liderimize ipi dışarıda kukla mı diyorsunuz diye mahkemeye gitmez miydiniz?

***

NE OLUYOR BİZE DE SÖYLEYİN



Kiminle konuşsam hastanelerde uzaktan muayene uygulamasının yaygınlaştığından yakınıyor.







Hekimler, hastaları yanlarına bile yaklaştırmıyorlarmış.

Bu resmi bir protokol mü yoksa dönemsel bir akım, protesto yöntemi falan mı?

Adını koyun da bilelim.