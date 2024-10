İstihbaratımız İsrail’in her adımını izliyor

İsrail’in Filistin ve Lübnan’daki yangını çevreye yayma çabalarının farkındayız. Toplumumuzu tehdit eden her türlü riski, tespit ve bertaraf etme çalışmamız var. Provokasyon, kaos... Hangi yönteme başvururlarsa başvursunlar karşılarında istihbaratımızı bulacaklar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerin ardından uçakta gazetecilere gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı.



ELİ KOLU BAĞLI HÜKÜMET YOK



(İsrail'in Türkiye'deki toplumsal fay hatlarına yönelik saldırıları ve kirli kampanyalarla sokak eylemlerini harekete geçirmeye yönelik sinsi planlarına ilişkin soruya cevaben) İsrail, sadece saldırdığı Filistin ve Lübnan'ın istikrarını hedef almıyor. Oradaki yangının çevreye etkilerinin olması için de uğraşıyor. Bunları bizim göz ardı etmemiz mümkün değil. Biz bütün bunların farkındayız. Elbette toplumu tehdit eden her türlü riske karşı hükümetimizin tespit ve bertaraf etme çalışmaları var. Provokasyon peşinde koşanlar, kaos iştahı ile hareket edenler bugüne kadar hep karşısında bizi buldu. Bundan sonra da bulacak. Yalanı yok etmenin yolu doğruları bıkmadan, usanmadan söylemektir. Maalesef bazı siyasetçiler de birtakım politik çıkarlar uğruna bu algı operasyonlarına dahil olabiliyor. Hangi yola başvururlarsa başvursunlar karşılarında başta istihbaratımız olmak üzere her an hükümetimizi, bizleri bulacaklardır. Bunlara karşı eli kolu bağlı duran bir hükümet yok. Bunu benim milletim gayet iyi bilmelidir.









ORGANİZE YALANLARA DİKKAT EDİN



Vatandaşlarımız sosyal medya başta olmak üzere birçok mecradaki organize yalanlara karşı son derece dikkatli olmalıdır. Milletimiz her duyduğuna inanmamalıdır, resmi açıklamalara odaklanılmalıdır. İsrail'in bu saldırganlığı kulak ardı edilemez. Şu anda biz istihbarat teşkilatımızla A'dan Z'ye İsrail'in Türkiye'ye yönelik attığı veya atabileceği her türlü adımı tabii ki kontrol altında tutuyoruz.



SİYONİST REJİMİN KATLİAMLARINI GÖZLERİNE SOKA SOKA ANLATACAĞIZ



Gazze'deki soykırım herkesin önünde gerçekleşmiş ve insanlığın tarihi utançları arasındaki yerini almıştır. Bu utancın izlerini bugün İsrail denen siyonist terör örgütünün yanında duranlar, nesiller boyunca taşıyacaktır. Bizim en son millete seslenişte yaptığımız konuşmadaki bazı başlıklar hemen İsrail yayın organlarında yer aldı. Çok rahatsız olmuşlar. Benimle ilgili İsrail gazeteleri hemen manşet atmış. Biz onlardan izin alacak değiliz tabii ki. Gereğini yaptık, Allah tesirini halk etsin. Biz evlatlarını yitiren annelerin feryatlarını duyuyoruz. Ama siyonist İsrail'in böyle bir derdi yok. Onlar soykırıma devam edecekler. Biz de siyonist İsrail'in işledikleri suçları dünyanın gözüne soka soka anlatacağız. İnsanlığı katledenleri durdurabilmek, bunun yanında toplumların vicdanlarını harekete geçirmek için ne kadar geniş kitlelere erişebilirsek o kadar iyi. Gururla söylemeliyim ki, ülkemde terör devletinin yaptıklarına karşı büyük bir bilinç oluştu. Soykırımın hesabını sormak için hukuk ve diplomasiyle gerekeni yapmaya devam edeceğiz.









ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜYLE MÜCADELE BİZİM GÖREVİMİZ



Bir devlet vatandaşlarının güvenliğini, adalet ve ekonomik refahı temin etmelidir. Bunun için 22 yıldır ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Şiddetin her türlüsü ile mücadele bizim görevimiz ve bunun için elimizden gelenin ötesinde adımlar atıyoruz. Son dönemde yaşanan kimi cinayetler ve hadiseler milletimizin kendini güvende hissetme ve adalete olan inancını zedeleme eğiliminde. İnsanımız rahat olsun, huzuru bozan, güvenliği tehdit eden kim olursa olsun cezasını çekecek.



NETANYAHU VE ÇETESİNİN RÜYALARI KÂBUSA DÖNÜŞECEK



İsrail, Şam'ı işgal ettiği anda Suriye'nin kuzeyine gelmiş olacak. Biz Suriye'nin birliğini yeniden sağlaması, barışa ve huzura ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz. İsrail'in birtakım hesapları olabilir ama Allah'ın hesabını hiçbir zaman tutturamaz. Netanyahu ve çetesinin rüyaları kâbusa dönüşecek. Filistin ve Lübnan özgür kalacak. Kanlı ellerini uzattıkları her toprak parçasında, vatanlarını savunan yiğitlerin haklı ve soylu direnişi ile karşılaşacaklar. Zafer muhakkak sabredenlerin olacak.





SAYIN BAHÇELİ'NİN TAVRI DEMOKRASİMİZ İÇİN ANLAMLI



(MHP liderinin TBMM açılışında DEM Partililerle tokalaşmasına dair soruya cevaben) Ortada net ve kararlı bir biçimde uzatılan bir el var. Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu tavrı ülkemizin demokrasi mücadelesi için olumlu ve anlamlı buluyoruz. Demokrasimizi güçlendiren her adıma desteğimiz tamdır.



SOKAKLARI KARIŞTIRAN BEDELİNİ ÖDER



Bizim iç cephemize saldıran ve her maskeyi takabilen yapılara karşı birliğimizi müdafaa etmemiz son derece mühim. Milletimiz bunlara karşı sapasağlam durduğu müddetçe biz bunların tümüyle evvelallah mücadele ederiz. Sokakları karıştırmaya teşebbüs edenleri buradan bir kez daha uyarıyorum, böyle bir hata yapmasınlar, bedelini ağır öderler.









BALKANLAR'DA ÜÇLÜ MEKANİZMA



Ziyaretlerimizde Belgrad- Priştine diyalog sürecine desteğimizi bu vesileyle bir kez daha vurguladık. Balkanlar'da kalıcı istikrar ve huzurun sağlanması konusunda da üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettim. Bu düşünceyle Türkiye, Bosna Hersek, Sırbistan üçlü danışma mekanizmasına verdiğimiz önemi de teyit ettim.



YUNANİSTAN'A ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIYORUZ



Türkiye ile Yunanistan, tarihsel bağları bulunan iki komşu ülke. İyi komşuluk esası iki ülkeye de kazandıracak formülün anahtarıdır. Türkiye ile Yunanistan ilişkileri, bu esas ekseninde inanıyorum ki daha güzel günlere doğru ilerliyor. Biz, başından beri iki ülkenin gündemindeki meselelere çözüm odaklı yaklaşıyoruz.



GIDA DENETİMLERİ DEVAM EDECEK



Gıda konusu hakikaten ciddiye alınması gereken bir husus. Bu denetimlerimiz devam edecek. Tarım ve Orman Bakanlığımız bir sıkıntı tespit edildiği anda bunları elektronik olarak anlık takip edilebilecek bir hale getirdi. Sözü edilen köftecideki denetimde Ankara'da iki şubede uygunsuz gıda tespiti yapıldı. Bakanlığımızın idari işlemleri yargısal denetim altındadır.



KABİNEDE YENİ DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR



Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir.







GÖNÜLLERİMİZDEKİ DOSTLUĞUN VE DAYANIŞMANIN İZLERİ DERİNLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sırbistan ve Arnavutluk ziyaretlerinin, gönüllerindeki dostluğun, dayanışmanın ve kültürün izlerini derinleştirdiğini belirtti. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerimiz, gönüllerimizde dostluğun, dayanışmanın ve kültürün izlerini derinleştirdi. Dilerim ki bu anlamlı ziyaretler, ülkelerimiz arasında kültür ve işbirliği alanlarında geleceğe güçlü adımlar atılmasına vesile olsun" ifadelerini kullandı. Erdoğan, paylaşımında ziyaretlere ilişkin görüntülere de yer verdi.