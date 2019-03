ÖZLEM DOĞANER

Eğer yeni bir "bekleme bahanesi" bulamazlarsa, her şeye 31 Mart seçimini bahane edenler için son iki hafta kaldı. Gerçekten öyle tuhaf bir beklenti hali ki bir psikolog dostum şaşkınlığını "Damla sakızlı Türk kahvesi almak istedim, seçimden sonra geleceğini söylediler" diye aktardı. Bu ruh halinin farklı bir yansımasına bu hafta konuştuğum Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman'ın şu sözlerinde de rastladım.

Tünelden çıkmak üzere olduğumuzu söyleyen Kutman, yeni dönemde sermaye piyasalarının gelişimine özel önem vermek gerektiğini söyledi. Ve ekledi: "Mesela Naturelgaz'ı bankaları kullanarak halka arz etmek istiyoruz. Bankalar diyor ki 'Zamanı değil, faizler böyle.' Diyorum ki 'Faizler bir yıllık böyle. Bu faizler seneye yarı yarıya düşecek.' Buraya yazıyorum. Seneye mevduat faizi yüzde 10'lara düşecek. Türkiye'de maalesef sermaye piyasaları uzun yıllardır gelişemedi. Gelişim iyilikle olmuyorsa biraz kol bükerek olmalı."

Global Port bugün dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi. Türkiye dahil 10 ülkede 18 liman işletiyor. Dünyada her iki yolcudan biri bu limanlardan geçiyor. 21'e yakın limanla daha görüşmeleri devam ediyor. Kutman'a İstanbul'u sorunca "Yarama tuz basmayın" diyor.

Seçimden sonra "stratejik yatırım" olarak gördüğü İstanbul'a kruvaziyer limanı yapılmasıyla ilgili hükümete bir paket sunmanın hazırlıklarını yaptıklarını söylüyor. Kutman, "İstanbul'da yapılacak bir limanın -ister biz yapalım, ister başkası yapsın- ne kadar önemli olduğunu tarif edemem. Sadece İstanbul ekonomisine katkısı senelik 2 milyar doların üzerinde olur. Biz Barcelona'da 2.6 milyon yolcu karşılıyoruz. Barcelona'nın nesi var? Maalesef geç kalıyoruz. Pire Limanı'nı Çinliler aldı. Bizim bir an önce bu işi yapmamız lazım ki Çinli turisti kaçırmayalım. Bu stratejik bir yatırımdır" diyor.

Görünen o ki seçimden sonra artık Türkiye'nin tüm alanlarda fırsatları yakalayabileceği yeni stratejileri devreye sokmak gerekiyor.