FERHAT ÜNLÜ

"Kırk beşinci ABD Başkanı'nın baba tarafından dedesi Frederick Trump, 1869 yılında doğduğu Almanya'dan henüz 16 yaşındayken göçtüğü Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli eyaletlerinde ve Kanada'da berberlik, lokantacılık, seyyar satıcılık ve hatta genelev işletmeciliği yaptıktan sonra altın arama işine girdi ve nihayet bu sayede köşeyi döndü. Bu arada 45. ABD Başkanı'nın babası Fred Trump doğdu. Üç sene sonra da (1918) Frederick Trump, bugünün Korona'sı gibi o dönemde dünyayı kasıp kavuran bir pandemide, İspanyol Gribi'nden mevta oldu."

Yukarıdaki satırlar 11 Ekim 2020 tarihinde bu köşede yayınlanan Kapitalizmin şatosunda bıçkın CEO başlıklı portreden. Bugün, Donald Trump'ın 5 Kasım'daki ABD seçimlerinde 47. ABD Başkanı seçilmesi vesilesiyle bu portrenin izini süreceğiz.

Trump, net seçim zaferinden sonra "Annem ve babam öbür taraftan beni izliyor. Annem yüzde 100 cennette, ama babam cennette mi pek emin değilim."



BAŞKAN OLMAYI ESKİDEN KAFAYA KOYDU

Bu iki cümlesinden Trump'ın 'daddy issue'su (baba meselesi) olan bir insan olduğu sonucunu çıkarmasak bile babasına mesafeli, hatta bir meseleden ötürü öfkeli olduğu anlaşılıyor. Muhtemelen, dedesinin adını taşıyan en büyük ağabey Frederick Trump Junior'ın alkol bağımlılığından ötürü hayatını kaybetmesinden babasını sorumlu tutuyor. Beş çocuklu ailenin en büyük erkek çocuğu Frederick Trump Jr., 1981 senesinde alkol bağımlılığından hayatını kaybetmişti. Bu ölümün Trump üzerindeki etkileri büyük oldu.

Hayata bir savaş olarak bakan ve her çatışmayı kazanmayı şiar edinmiş Donald Trump, ağabeyinin ölümünden sonra daha da 'bıçkın' (tough) bir adam haline geldi.

Trump, ABD Başkanı olma hedefini 20. Yüzyıl'ın son çeyreğinin başlarında, 1980'li yıllarda kafasına koydu. Siyasete 1987'de ilk adımını attı. Önce Cumhuriyetçi Parti'ye üye oldu. Sonra nedense 2001'de Demokratik Parti'ye geçti. Ne var ki doku uyuşmazlığı yaşayarak 2009'da tekrar Cumhuriyetçi Parti'ye döndü.

1987'de yazdığı İş Bitirme Sanatı adlı otobiyografik kitabı, NY Times çok satanlar listesinde 48 hafta kalınca Trump'ın popülaritesi arttı. Babasını kaybettiği yıl, yani 1999'da CNN ekranına çıkarak Larry King'e Amerikan başkanlığına aday olacağını açıkladı.



BABA, KU KLUX KLUN ÜYESİYDİ

Peki; baba Fred Trump nasıl bir adamdı? Ona da bakalım, çünkü bu tür insanları tanımak için öncelikle babası hakkında da bilgi sahibi olmak gerekir. Yetim büyüyen baba Trump, dönemin siyahi karşıtı ırkçı örgütü Ku Klux Klan'a üye oldu, kısa bir süre hapis yattı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra babasının işlerini büyüttü ve servetini katladı.

Trump, 14 Haziran 1946 New York Queens doğumlu. The New York Times Gazetesi'nin hesaplamalarına göre, Trump daha 8 yaşındayken bile -tabii ki babadan- bir dolar milyoneriydi. Üniversite eğitimini Fordham ve Pensilvanya üniversitelerinde tamamlayan Donald Trump, mezun olduktan sonra babasının emlak ve inşaat firmasında çalışmaya başladı. İş hayatına babasından aldığı 350 bin dolarla atıldı.

ABD'nin küresel imparatorluk olarak gerileme sürecinde olduğunu gören Trump, başkanlığının ilk döneminde 'America first' (Önce Amerika) diyerek küreselcilere karşı kendi ulus devletini güçlendirmeye çalıştı. İkinci seçimde 'küresel sermayenin ulusalcı temsilcisi' Elon Musk'la birlikte kampanya yürütmesi yine aynı şeyi yapacağının işareti. Bu arada Musk'ın, ABD müesses nizamının küresel sermaye içine implant ettiği biri olması da muhtemel. Donald Trump'ın ulusalcı siyaset doğrultusunda, devlet ve derin devlet içindeki rakiplerini bertaraf ederek yürüyeceği öngörmek için ise kâhin olmaya gerek yok.