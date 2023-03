En büyük tutkumuz tiyatro

Tiyatro sahnelerinin ünlü isimleri Dünya Tiyatro Günü’ne özel duygularını bizimle paylaştı. Sahnede nefes aldıklarını söyleyen usta isimler, tiyatronun birleştirici ve iyileştirici gücüne vurgu yaparak ‘Yaşasın Tiyatro’ diyorlar

Dünya Tiyatro Günü yarın... İlk defa 1961 yılında kutlanmaya başlanan Dünya Tiyatro Günü; tiyatronun değerine dikkat çekmek ve sahne ile seyirci arasındaki bağı pekiştirmek için kutlanıyor. Bu özel gün sadece tiyatrocular için değil, biz tiyatroseverler için de ayrıca önem arz ediyor. Malum, insanı insana, insanca anlatan, dünyamızın sınırlarını genişleten, geliştiren, iyileştiren özellikle zor zamanlarda sığındığımız en korunaklı liman tiyatro. Bu özel gün, tiyatroya gönül veren herkese kutlu olsun...







Bu yıl ulusal bildiriyi yazar, tiyatro eleştirmeni, öğretim üyesi Ayşegül Yüksel kaleme aldı. Pandemi ve sonrasında yaşanan deprem felaketi sebebiyle tiyatronun yara aldığını ifade eden Yılmaz, yaraları yine tiyatroyla saracağımızın altını çizdi. Uluslararası bildiride ise Mısırlı tiyatro sanatçısı Samiha Ayoub imzası var. Ayoub da yine Yüksel gibi, tüm dünyanın içinde bulunduğu krizden dem vurarak, tiyatronun iyileştirici gücünün önemine değindi. Peki, tiyatro sahnelerinde seyirciyle buluşmaya devam eden ünlü sanatçılar Dünya Tiyatro Günü için ne dediler?



HAKAN YILMAZ

27 yıldır profesyonel olarak tiyatro yapıyorum. Tiyatro beni ayakta tutan, ekran yolculuğumun temeli olan tek yer. Mesleki olarak ok yoruluyorum ömrümün sonuna kadar yorulmaya devam edeceğim ama tek dinlendiğim yer tiyatro sahnesi.







DİDEM BALÇIN

19 yıldır profesyonel olarak sahnedeyim. Öğrendiğim en önemli şey sanatın her alanının insanı büyüttüğü ve geliştirdiği... Sanat birleştiricidir. Birbirimize en çok ihtiyacımız olan günlerde bir kez daha sanattan tiyatrodan vazgeçmeyin. Günümüz kutlu olsun.







KEREM ALIŞIK

Tiyatro müthiş bir okuldur. Öğretici besleyici sevecen bir kaynak. İçinde geçmişi geleceği barındıran hayata zenginlik derinlik katan insanın yüreğini eğiten, yüreklendiren, dünyasının sınırlarını geliştiren, iyileştiren tedavi eden çok kuvvetli bir silah ama kimseyi öldürmeyen. Tiyatro insana iyi gelir, yaşam devamlılığını sağlar. Tiyatro tarihi ile dünyaya ortak ve zengin bir birikim katarken dünya da ona yüzyıllar boyu kendi özelliğinden katkılar sunmaya devam ediyor. Bizim kalbimizde bir sanat dünyası var tiyatronun da bu dünyamızda dünya kadar yeri var. Kutlu olsun dünya tiyatro günü...







NİLGÜN BELGÜN

Tiyatro insanı eğlendirir, düşündürür, iyileştirir. Özellikle çocukları tiyatroya götürmek çok önemlidir. Kişiliğini geliştirir tiyatro. Annem beni çocukken hep tiyatroya götürdüğü için ilgi duydum. Tiyatrocu olma sebebi çocukken gittiğim oyunlardı. O yüzden tiyatro kariyerimi anneme borçluyum. Geçtiğimiz yıllarda yaptığım 'Hayat varsa sanat var' şarkısı de tiyatro gününe özel kalıcı bir şarkı oldu. Onu da iyi ki yapmışım.







NEVRA SEREZLİ

1966'dan beri sahnelerdeyim. Sahne üstünde nefes alıyorum. Tiyatro bir yaşam biçimidir. Zor zamanların üstesinden yine tiyatroyla gelebiliyoruz. Çünkü tiyatro sadece eğlence aracı değildir, aynı zamanda birlik ve beraberliği sağlayan el ele tek yürek olmamıza imkân yaratan iyileştirici bir sanattır.



KEMAL BAŞAR

Tiyatro varlığımın sahip olduğum her şeyin kaynağı, ömrü boyu asla ihanet etmeyeceğim ve koruyacağım mesleğim. Şimdilik meslekte 38. Yılım. Tiyatronun daha iyi günlerini mutlaka göreceğiz.







BEHZAT UYGUR

Ben annemin karnında olduğumdan beri tiyatroyla iç içe olan biriyim. Tiyatro benim için bir tutku ve yaşam tarzı. Tiyatro sahnesinde olmak her zaman beni heyecanlandırır ve hayatımın her anında da bana eşlik edecektir. Tiyatroda doğdum, büyüdüm ve umarım Allahım bana hayatım boyunca sahnede olma şansını bahşeder.



SEVİL AKI

30 yıldır sahnedeyim. 30 yıldır öğrenmeye devam ediyorum. Yıllarca oynadığımız oyunlarda bile her oyun seyirci değiştiği için aynı olmaz. Hep yeni yol ve keşiftir. Oyuncuyla seyirci arasındaki bağ o kadar özeldir ki, iki tarafa da şifa verir. Tiyatro benim en büyük aşkım, en iyi yol arkadaşım, öğretmenim ve tutunduğum en büyük desteğim. Var olsun tiyatro için kalbi atan herkes.







HAKAN ALTINER

Tiyatro hem sahne insanları hem de seyirciler için bir arınma yeridir. 2023 profesyonel olarak 50. Yılım. Bu arınmaya ömrümü verdim ve bir saniyesinden bile pişman olmadım.



27 MART'TA NE SEYRETSEM?

Yarın sahnelenecek oyunlara geçmeden önce, ödüllü oyuncu Nezaket Erden'in başarıyla sahnelediği Tiyatro HemHal oyunu 'Sevgili Arsız Ölüm: Dirmit'ten bahsetmeden olmaz. 2017 Nisan'da seyirciyle buluşan oyun, bu akşam 400. kez perde açacak. Şehre göçen kalabalık bir ailenin mücadelesini ailenin en küçük kızı Dirmit'in gözünden anlatan oyun, Ses Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak. Peki, yarın akşam hangi oyunlar sahnelenecek?







Şener Şen'in uzun bir aradan sonra sahnelere döndüğü ve neredeyse dört sezondur seyirciyle buluştuğu, Zengin Mutfağı, Maxiumum Uniq'te sahneleniyor.

Zafer Algöz rejisiyle sahneye konan Devlet Tiyatroları oyunu Rumuz Goncagül'ü yarından itibaren hafta boyunca Mecidiyeköy Büyük Sahne'de izleyebilirsiniz.

Begüm Akkaya, Barış Gönenen, Tuğçe Altuğ ve Atakan Akarsu'nun rol aldığı, sezonun en iyi oyunlarından biri olan Fairfly, Alan Kadıköy'de seyirciyle buluşuyor.

Engin Hepileri'nin yönettiği; Beyza Şekerci, Neslihan Arslan ve Onur Ünsal'ın rol aldığı 'Kim Bu Ben' Fişekhane'de...

Başarılı oyuncu Serkan Keskin'in performansıyla dikkat çeken 'Cimri' ile Rıza Kocaoğlu'nun son oyunu 'Kibritin Ucunda'yı Zorlu PSM'de ücretsiz izleyebilirsiniz.