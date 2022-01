Evde ve yolda eğlenceye doymuyoruz

Teknoloji dünyasının evlerdeki ve sürücüsüz arabalardaki eğlence yatırımı, pandemi etkisiyle devam ediyor. Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2022 boş kalan salonlara rağmen mobilite, ev elektroniği, eğlence, NFT ve Metaverse gibi popüler teknolojilerle ayakta duruyor

Pandemi kurallarıyla açılan CES 2022 Fuarı (Consumer Electronic Show) fiziksel katılmaktan son anda vazgeçen Google, Intel, Amazon, Lenovo gibi yaklaşık 200 markaya rağmen kapısını açtı. Fuarda boş kalan ve açılmayan salonlara rağmen, fuara mobilite, evde eğlence, NFT ve Metaverse gibi popüler kavramlar damga vurdu. Bir süredir ticari soğukluğun olduğu Çin firmalarının gelenin de fuara karşı mesafeli olduğu dikkat çekti. İrili ufaklı Çinli firmaların dolduğu salonlar artık yoktu. Televizyonlar ve tüketici elektroniği ürünlerinin yükünü Güney Koreli Samsung, LG ve Japon Sony ve Panasonic gibi markaların standları çekiyordu. Yeni nesil televizyonlarda yaşam tarzına uyumlu tasarımlar ve yapay zeka teknolojisi dışında yeni şeyler yoktu. Akıllı telefonlarla televizyonların birlikte kullanımı öne çıktı. Akıllı telefonlarla içerik paylaşımı konusu Samsung televizyonlarla Apple iPhone'u bile fuar alanında yanyana getirdi. Pandemi döneminde ev eğlence sistemlerine artan ilginin karşılığı olarak yeni ürünler, oyun ekranları, oyun bilgisayarları ve dizüstü bilgisayarlar dikkat çekti. Türk Telekom'un Tivibu gibi dijital yayın platformları yeni televizyonlar için de hazır...



BU FİLMİ DAHA ÖNCE GÖRDÜK

Geleneksel otomotiv markaları kadar elektrikli doğan Togg gibi yeni nesil akıllı elektrikli araçlar, mikro mobiliti ürünleri fuarda karşımıza sürekli çıktı. Otomotiv sektörü daha önce akıllı telefonların 2007 ile 2010 yılları arasında yaşadığı dönüşümü yaşıyor. Bu yüzden "Biz daha önce bu filmi gördük" deme şansımız var. Çinli markalar yokluğunu mobiliti ve otomotiv tarafında da gösterirken, Togg'un CES basın lansmanı yoğun ilgi gördü. Otonom ve yarı otonom sürüş için geliştirilen teknolojilerin yakında araçlara entegre edildiğini göreceğiz. Çip sorunu konusunu Togg CEO'su Gürcan Karakaş ile konuştuğumuzda sorunu büyütenin kapalı mimariler olduğunu öğrendik. Gürcan Karakaş akıllı telefon platformunu seçerek tedarik zinciri sorununu aştıklarını söyledi. Sonuçta akıllı telefonlarda inovatif değişim hızı ve ölçek otomobilde sorun yaşanmasının da önüne geçiyor.







YENİ KULLANICI DENEYİMİ

LG'nin yenilikçi Smart TV platformunun en son sürümü, maksimum rahatlık ve daha kolay içerik keşfi sağlayarak kullanıcı deneyimini LG'nin yeni TV'lerinde hayata geçiriyor. Yeni webOS 22 sürümü kullanıcıların daha özelleştirilmiş bir görüntüleme deneyiminin keyfini çıkarabilmeleri için kişisel profiller sunuyor. Kullanıcılar, her profilin altında favori yayın hizmetlerine hızlı erişim ayarlayabiliyor, izleme geçmişine dayalı özel içerik önerileri alabiliyor ve favori spor takımlarına ayak uydurmak için gerçek zamanlı uyarılar alabiliyor. Profillerde oturum açmak, TV tarayıcısından veya NFC Magic Tap ile bir akıllı telefondan gerçekleştirilebiliyor. NFC Magic Tap, bir mobil cihaz ekranını bir LG TV'ye yansıtmak için de kullanılabiliyor. İzleyiciler ayrıca ek bir set üstü kutu olmadan Wi-Fi aracılığıyla başka bir TV'de kablo veya uydu içeriğinin görüntülenmesini sağlayan Room To Room Share'i kullanarak evde bir TV'den diğerine içerik yansıtabiliyor. Ayrıca 2022 için yeni bir özellik olan Always Ready, kullanılmadığında bir LG TV'yi medya ekranına dönüştürüyor. Ayarlar menüsünde kolayca kurulan Always Ready özelliği, sanat eserlerini sergilemek, zamanı takip etmek veya müzik çalmak için ekranı dijital bir tuvale dönüştürmek için LG uzaktan kumandasının üzerindeki güç düğmesine basılarak etkinleştiriliyor.



OLED TELEVİZYONLARIN ÖLÇÜ SEÇENEĞİ ARTTI

LG OLED teknolojisini yeni nesil işlemcilerle güçlendirirken, birlikte çalışma konusunda yeni örnekler de dikkat çekti. LG'nin gelişmiş OLED paneline sahip yeni G2 serisi modelleri kendine ait klasmanda yer alıyor. OLED'in evriminde bir sonraki seviye olan, hem G2 hem de belirli C2 serisinde bulunan OLED evo teknolojisi, benzersiz netlik ve ayrıntı ile ultra gerçekçi görüntüler ve yüksek parlaklık sunuyor. Görüntü kalitesini artırmak için yazılımın daha çok devreye girdiğini görüyoruz. LG'nin yeni 5.nesil Alpha 9 akıllı işlemcisinden güç alan şirketin Brightness Boooster teknolojisi, G2 serisi TV'leri iyileştirilmiş ısı dağılımı ve daha gelişmiş bir algoritma aracılığıyla daha da fazla parlaklık sunmasını sağlıyor. LG'nin 2022 G2 serisi, yeni 83 inç modelini ve halihazırda ürün grubunda bulunan 55, 65 ve 77 inç TV'leri tamamlayan dünyanın ilk 97 inç OLED modelini içeriyor. LG G2 serisi, duvarla birebir Galeri Tasarımı ile zarif bir dizayn sunuyor. LG'nin C2 serisi, 48, 55, 65, 77, 83 inç'e ek olarak konsol ve PC oyunları için ideal olan dünyanın ilk 42 inç OLED TV'si olmak üzere, 2022 için toplam altı ekran boyutuyla en çeşitli ekran boyutu seçimini sunuyor. LG'nin yeni TV modellerinin çoğunun kalbinde yer alan 5'inci nesil Alpha 9 akıllı işlemci gelişme performansını artırmak için derin öğrenmeden yararlanıyor ve ön plan ve arka plan öğelerini birbirinden daha belirgin hale getirerek ekran görüntülerine daha üç boyutlu bir kalite kazandırıyor. 5.nesil Alpha 9 akıllı işlemci, izleyicilere daha gerçekçi ses sağlamak için LG'nin AI Sound Pro özelliğinin yeteneklerini de genişletiyor; TV'lerin yerleşik hoparlörlerinin sanal 7.1.2 surround ses üretmesini sağlıyor.



OYUN EKRANA TAŞTI

ThinQ AI teknolojisi 2022 model LG TV'lerin gerçek akıllı ev merkezleri haline gelmesini sağlayacak. Türkçe destekli ThinQ AI, kullanıcılara kolay sesle kontrol ve diğer ThinQ destekli cihazlarla uyumluluk sağlamanın yanı sıra, LG TV'lerin bağlı cihazlar için bir kontrol mekanizması olarak çalışmasına olanak tanıyan, daha güvenli ve sorunsuz bir şekilde bağlanan akıllı ev için yeni bir endüstri standardı olan Matter desteği de sunuyor. LG OLED, yıllar boyunca oyun alanında aralarında NVIDIA GSYNC Uyumlu'yu destekleyen ilk OLED TV ve NVIDIA GeForce RTX 30 Serisi grafik kartlarıyla 8K oyun sergileyen ilk 8K OLED TV'nin de bulunduğu birçok ilk ünvanı elde etti. 1 milisaniyelik tepki süresi, düşük giriş gecikmesi ve birden fazla HDMI 2.1 özelliğini destekleyen dört adede kadar HDMI bağlantı noktası ile LG OLED'in konsol ve PC oyunseverler için ideal seçim olması hiç de şaşırtıcı değil. NVIDIA GeForce NOW ve Google Stadia bulut oyun platformları desteğiyle oyuncular, uyumlu bir kontrol cihazı bağlayarak eğlenmeye başlayabiliyor. Yeni seride, LG müşterileri, doğrudan TV'nin Oyun Yöneticisi menüsünden oyuna özgü özellikler ve ekran ön ayarları arasında kolayca seçim yapabiliyor ve bu özellikler arasında geçiş sağlayabiliyor. G-SYNC, FreeSync Premium ve değişken yenileme hızı (VRR) ayarlarına Oyun Yöneticisi menüsünden kolayca erişilebiliyor. Dahası, first person shooter, role playing ve gerçek zamanlı strateji oyunları için ön ayarlara katılan yeni spor modu, daha da fazla gerçekçilik için daha fazla ayrıntı sunuyor.



İSTER BALKONDA, İSTER DENİZ KENARINDA

İster evde yatak odasında, isterseniz balkonda veya deniz kenarında bir projektör elinizin altına olsa ne dersiniz? Hafif küçük ama 100 inç ekranlı bir ekrana dönüşüyor. Samsung'un Z ve Y kuşağı kullanıcıları hedefleyen yeni 'The Freestyle' projeksiyon cihazı, akıllı hoparlörü ve ortam aydınlatma cihazı özelliklerini hafif ve taşınabilir tek bir cihazda bir araya getiriyor. The Freestyle, yalnızca 830 gram ağırlığıyla, herhangi bir alanı anında bir ekrana dönüştürmeye imkan sağlıyor. Geleneksel ve hantal projeksiyon cihazlarının aksine, The Freestyle'ın çok amaçlı döner yapısı, 180 dereceye kadar dönüş sağlayarak, masa, yer, duvar hatta tavan gibi tüm yüzeylerde yüksek görüntü kalitesi sağlarken, ayrı bir ekran yüzeyi gerektirmiyor. The Freestyle, tam otomatik keystone ve otomatik seviyeleme özellikleriyle birlikte sunuluyor. Bu özellikler sayesinde cihazın ekranı, tüm açılara ve yüzeylere otomatik olarak uyum sağlayarak, görüntünün mükemmel orantıda yansıtılmasını sağlıyor. Bunların yanında, 'Otomatik Odaklama' özelliği, The Freestyle'ın herhangi bir açıda ve yüzeyde 100 inç boyutuna kadar kristal berraklığına sahip görüntü vermesini sağlıyor. The Freestyle, ayrıca bozulma olmadan temiz ve daha derin bas sağlayan çift 'Pasif Yayıcı'ya sahip bulunuyor. 360 derecelik ses yayılımıyla, kullanıcılara her an, her yerde sinema kalitesinde bir ses deneyimi sunuyor. The Freestyle, USB-PD ve 50W/20V veya üzeri çıkışları destekleyen harici pillerle uyumlu olduğundan, kullanıcılar diledikleri her yere götürmek üzere cihazı yanlarında taşıyabiliyor. The Freestyle, geleneksel prizlerle uyumlu olup, ek kablo bağlantısına gerek kalmadan standart bir E26 ışık soketine/adaptörüne bağlandığında çalışabilen ilk taşınabilir ekran olma özelliğiyle de dikkat çekiyor. The Freestyle, hem aydınlatma cihazı hem de akıllı hoparlör olarak kullanılabiliyor. The Freestyle, kullanılmadığı zamanlarda ortam modu ve yarı saydam lens kapağı sayesinde, ortamın atmosferini değiştirebilen bir aydınlatma cihazı olarak da kullanılabiliyor. Aynı zamanda, müziği analiz ederek, duvara, zemine ya da başka herhangi bir yüzeye yansıtılan görsel efektleri sesle eşleştirebilen akıllı bir hoparlör olarak da çalışabiliyor. The Freestyle, hem Android hem de iOS mobil cihazlarla uyumlu özelliklerinin yanı sıra, ekran yansıtma, casting özellikleri ve Samsung Akıllı TV'lerde bulunan Akıllı TV özelliklerini sunuyor. Kullanıcılarına en iyi içerik görüntüleme deneyimini yaşatırken, aynı zamanda sektörün önde gelen uluslararası OTT - "Over The Top" (izleyiciye internet üzerinden direkt olarak ulaşan medya hizmetlerine verilen ad) ortaklarının onayını alan ilk taşınabilir projeksiyon cihazı olma özelliğini taşıyor. The Freestyle ayrıca, kullanıcıların cihazı 'Eller Serbest' modda kullandıkları esnada diledikleri sesli yardımcıyı seçmelerine olan veren, uzak alan ses denetimine sahip ilk projeksiyon cihazı olarak öne çıkıyor.