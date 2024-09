Önce kendinize ekran sınırlaması koyun sonra çocuğa

Çocuğa ekran, oyun ve sosyal medya kullanımında sınırlama koymak, onların sağlıklı gelişimi açısından önemli bir adım. Bu sınırlamaları koyarken çocuğun sözü değil, davranışı takip ettiğini unutmamak birinci kural olarak hatırlamakta fayda var

Televizyon karşısında dizi izlemeye bayılan, sosyal medyada akıp giden ekrana bakmayı seven, yemekte telefonsuz zaman geçiremeyen ailelerin çocuğuna sınır koyma ihtimalinin sıfıra yakın olduğunu bilmesi şart. Tüm ailelere söylediğiniz her şeyi önce kendiniz yapmayı deneyin demek zorundayız. Sonuçta çocuklar davranışları kopyalar. Söz çoğu zaman uçar gider. Süre kısıtlaması, yemekte ekrana bakmama, ekrana dalıp çevresini unutmak gibi davranışlarla ilgili sınırlama getirmeden hemen telefonunuzu alın ve haftalık kullanım bilgilerinize bakın.

Peki sınırları nasıl belirleyeceğini bilmeyen ailelere hemen kaynağına bağlı olarak bilgi verelim. Amerikan Pediatri Akademisi, 2-5 yaş arası çocuklar için günlük 1 saat, 6 yaş ve üzeri çocuklar için ise dengeli bir ekran süresi öneriyor. Bu süreyi belirlerken hafta içi ve hafta sonu için farklılık gösterebilirsiniz. 13 yaş altındaki çocukların sosyal medyada yer alması önerilmez. Bu nedenle, çocukların sosyal medya hesaplarına sahip olmadan önce yaş kriterlerini dikkate almalı ve içerikleri kontrol etmelisiniz.







İÇERİKLERİ MUTLAKA DENETLEYİN

Çocuğun yaşına uygun olmayan içeriklerin engellenmesi için oyun ve sosyal medya platformlarındaki ebeveyn kontrollerini aktif hale getirin. PEGI gibi derecelendirme sistemlerine dikkat ederek oyun seçimleri yapabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarında güvenlik ayarlarını yaparak çocuğun kimlerle iletişim kurduğunu kontrol edebilirsiniz. Güvenli sosyal medya kullanımı hakkında bilgi verin. Ebeveynler olarak siz de ekran sürenizi yönetmeli ve çocuklarınıza olumlu bir örnek olmalısınız. Çocuklar, genellikle ebeveynlerinin davranışlarını taklit eder.







ÖDÜL VE CEZA ARACI OLMAMALI!

Teknoloji kısıtlamalarını bir ceza aracı olarak değil, sağlıklı bir alışkanlık geliştirme yöntemi olarak tanıtın. Bu, çocuğunuzun teknolojiye karşı olumsuz bir tutum geliştirmesini engeller. Microsoft Family Safety, Google Family Link gibi uygulamalar, ekran süresi ve uygulama kullanımı üzerinde denetim sağlar. Cihazlara zaman sınırlayıcı yazılımlar veya cihaz üzerindeki ayarları kullanarak belli saatlerde cihazların otomatik olarak kapanmasını sağlayabilirsiniz. Bu stratejiler, çocuğunuzun dengeli bir ekran, oyun ve sosyal medya kullanımı alışkanlığı geliştirmesine yardımcı olabilir. Önemli olan, bu sınırlamaları uygularken iletişim kanallarını açık tutmak ve çocuğun ihtiyaçlarını anlamaya çalışmaktır.



KALİTELİ VAKİT GEÇİRİN

Yemek zamanı, aile toplantıları veya yatmadan önceki zamanlar ekranlardan uzak olmalı. Bu dönemlerde kaliteli vakit geçirmek, aile bağlarını güçlendirdiği gibi çocuğun sosyal becerilerini de geliştirir. Çocuklara doğada sporla, sanatla, farklı sergilerle merakını çekecek zamanlar oluşturun. Çocukları spor, sanat ve açık hava etkinliklerine yönlendirerek ekrandan uzak kalmalarını sağlayabilirsiniz.



ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİRMEK İÇİN ÜÇLÜ PLAN YAPIN

ZAMAN SINIRLAMASI BELİRLEMEK: Önceden belirlenmiş ekran süresi kuralları oluşturun. Net sınırlar koymak ve bu sınırları tutarlı bir şekilde uygulamak, çocuğun ekran süresini azaltmasına yardımcı olabilir.

ALTERNATİF AKTİVİTELER SUNMAK: Ekrandan uzaklaştırmanın en etkili yollarından biri, çocuğa başka ilgi çekici aktiviteler sunmaktır. Spor, sanatsal aktiviteler, kitap okuma veya doğada zaman geçirme gibi seçenekler sunarak ekran dışı ilgisini artırabilirsiniz.

AİLE ZAMANI DÜZENLEMEK: Ekransız geçirilen aile etkinlikleri (masa oyunları, dışarıda vakit geçirmek) hem çocuğunuzla kaliteli zaman geçirmenize hem de ekran bağımlılığını azaltmasına yardımcı olabilir.







