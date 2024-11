İş değiştiren, sevgi gösteren robotlar çağı

Çocuklarımıza bırakacağımız bir dünya nasıl olacak? Bu sorunun yanıtını 4-5 önemli başlıkta dünyanın en popüler teknoloji ve girişimcilik etkinliği Web Summit 2024’te aradık

Robotlar, otonom araçlar, sağlık ve teknolojinin sürdürülebilir bir gelecek için yenilikçi çözümler sunma potansiyelini Lizbon'da gözler önüne serdi. Web Summit 2024, çevresel etkiyi azaltma ve kullanıcı dostu çözümler geliştirme konusunda atılan adımları sergileyerek teknoloji dünyasına yeni bir perspektif sundu. Dünyanın en popüler girişimcilik ve teknoloji konferansı Web Summit 2024 Lisbon'da sağlık teknolojisi, robotik, otomotiv ve sürdürülebilirlik odaklı çözümler dikkat çekti. Sağlıkla ilgili cihazlar anlık ve düzenli sağlık verisini elde etmek üzere kurgulanmıştı. Robotlar ile insanların iş birliği ve iş amaçlı kullanılan robotlar, etkinliğin dikkat çeken ürünleri oldu. Yeşil teknoloji ve sürdürülebilirlik amaçlı çözümler genelde elektrikli ve karbon ayakizini azaltamayı hedefliyor.









ROBOTLAR İŞ DEĞİŞTİREBİLİR

Agility Robotics CEO Peggy Johnson'un Digit robotuyla yaptıkları geleceğin dünyasını anlamamıza yardımcı olabilir. Robotik alanında çalışanlar için iyi haber şu ki, işlem kapasitesinin hızla gelişmesiyle Agility, Digit'in dünyayı anlamasına yardımcı olacak çok çeşitli tüketici yapay zeka dil modellerinden (LLM'ler) yararlanabiliyor. "Simülasyon verilerini kullanarak Digit'e yeni beceriler öğretiyoruz" diye açıklıyor Johnson... "Bu yapay zeka ve LLM ile Digit'in anlamsal zekasını geliştirmeye başlayabiliyoruz. Böylece Digit'e yeni iş akışları gibi komutlar verebiliyoruz." Johnson, sabah bir işi yapan robotun, öğleden sonra başka bir işi yapabileceğini ve bunun tümünün yapay zeka tarafından desteklendiğini belirtiyor.



SEVGİ GÖSTERMEYİ ÖĞRETMEK

Agility'nin robotu yapay zekadan bağımsız çalışabilse de Johnson, Digit'in eğitildiği LLM'ye bağlı olarak görevleri farklı şekilde yerine getirdiğini gözlemlemiş. Örneğin, Anthropic tarafından eğitilmiş bir Digit'e sevgi göstermesi istendiğinde, bunu dijital kalp gözleriyle ifade edebilir. Farklı bir model kullanıldığında ise taşıdığı kutuları bir kalp şekline dizebilir. Digit, boyun ve belinde bir LiDAR sensörü ve yedi kamera taşıyor. Bazıları aşağıya bakarak robotun pozisyonunu kontrol ederken, diğerleri öndeki nesneleri algılayabiliyor. Robot, komutları sözlü olarak alabilmesi için akustik sensörler de kullanıyor. Ancak fabrika gibi gürültülü ortamlarda komutlar genellikle iPad üzerinden veriliyor. Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın Trump Yönetimi'nin verimlilik danışmanı olacağına dair çıkan haberlerle birlikte, bu insansı robotların ABD fabrikalarında yaygın bir manzara haline gelmesi muhtemel. Musk, Tesla fabrikalarında insansı robotlar üretip kullanmaya başlama planlarını çoktan duyurdu, bu da o dönem, şirketin azalan araç talebine karşı maliyetleri düşürme hamlesinin bir parçası olarak görülmüştü. Ancak robot, önceden prova edilmemiş daha karmaşık görevlerde o kadar başarılı olamadı. Örneğin, gri bir gömleğin üstüne yeşil bir gömlek koymayı başaramadı. Bilgiyi işlemek için yaklaşık 10 saniye geçirdi, ardından pembe bir gömleği alıp sepete koydu.











SAĞLIKLI YAŞAM ODAĞINDA TEKNOLOJİLER

Yaşlanan dünyada artık sağlıklı yaşam teknolojileri önem kazanıyor. Artan refahla birlikte sağlık durumunu anlık olarak izlemek ve sürekli veri toplamak önem kazanıyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ GİYİLEBİLİR SAĞLIK İZLEYİCİLERİ

Kalp sağlığını gerçek zamanlı izleyen bu cihazlar, sağlık uzmanlarıyla entegre çalışıp anormallikler için erken uyarı veriyor.

TELEMEDİKAL CİHAZLAR

Özellikle kırsal bölgelerde sağlık hizmetlerine erişimi artıran bu cihazlar, hastalıkları uzaktan teşhis etmeyi mümkün kılıyor.

TAŞINABİLİR ULTRASON CİHAZLARI

Kolay taşınabilir ultrason cihazları, sağlık hizmetlerinin taşrada daha erişilebilir olmasını sağlıyor.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ GENETİK TEST KİTLERİ

Kişilerin genetik özelliklerine göre sağlık risklerini analiz eden bu kitler, önleyici sağlık önlemlerini destekliyor.

MENTAL SAĞLIK İÇİN DİJİTAL DESTEK CİHAZLARI

Stres ve anksiyete yönetimi için tasarlanmış, terapi ve rehberlik sağlayan cihazlar, kullanıcıların ruh sağlığını destekliyor.









ROBOT KOLLAR FABRİKADA SAHADA İŞ BİRLİĞİNE BAŞLIYOR

İş kaybetmemize değil, iş birliği yaparak daha çok verimlilik elde etmemizi sağlayan robotlar öne çıkıyor. Bunun örneklerinin ortaya çıkarılması ve insan sağlığının birincil öncelik kazanması otonom sistemlerin kullanılmasını sağlıyor.

1 Otonom Depo Yönetim Robotları: Depolarda ürünlerin taşınması ve düzenlenmesi için kullanılan bu robotlar, iş gücü verimliliğini artırıyor.

2 İnsansız Hava Araçları (Dronlar): Ulaşılması zor bölgelerde denetim ve bakım amaçlı kullanılan otonom dronlar, riskli işleri kolaylaştırıyor.

3 İnsan-Robot İş birliği Sistemleri: Fabrika ortamlarında insanlar ve robotların birlikte çalışmasını sağlayan sistemler, güvenliği artırıyor.

4 Hizmet Robotları: Müşteri hizmetlerinde ve bilgi sağlama alanlarında kullanılan bu robotlar, kullanıcılarla doğal bir etkileşim kurabiliyor.

5 Robotik Kol Teknolojileri:

Özellikle cerrahi operasyonlarda kullanılan robotik kollar, hassas müdahaleler için doktorlara destek sağlıyor.



ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR HAYATI ŞEKİLLENDİRİYOR

Web Summit 2024'ün belki de en dikkat çeken alanında Togg T10x sergileniyordu. Ancak otomobil kadar mobil uygulama ekosistemi ile müşteriye önerilen deneyim anlatılmaya çalışıldı. İşte bunun dışında neler olduğuna 5 farklı başlıkta bakalım.

1EV (Elektrikli Araç) Şarj İstasyonları: Hızlı şarj ve enerji verimliliğini artıran yeni şarj istasyonları, elektrikli araç kullanıcılarına zaman kazandırıyor.

2Araç İçi Sürüş Destek Sistemleri: Güvenlik amaçlı olarak geliştirilen bu sistemler, gerçek zamanlı veri işleyerek sürücülere yol bilgileri sağlıyor.

3Araç Batarya Yönetim Sistemleri: Batarya ömrünü uzatan ve enerji tasarrufu sağlayan bu sistemler, araçların sürdürülebilirliğini artırıyor.

4Otonom Sürüş Sistemleri: Otonom araçlar için geliştirilen yeni sistemler, trafiğin güvenliğini ve akıcılığını sağlamayı amaçlıyor.

5Araç İçin Yapay Zeka Destekli Asistanlar: Yolculuk esnasında kullanıcıya bilgi sağlayan ve sürüşü kolaylaştıran yapay zeka destekli asistanlar kullanılıyor.



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ODAĞINA ALAN GİRİŞİMLER DAHA ŞANSLI

Paketli gıdalar ve ürünlerden kurtulmaya çalışan dünyanın daha az tüketmeye odaklanması kolay değil.

Alışkanlıkları ve davranışları değiştirmek hiç kolay değil.

Bu da uzun süren ölçüm ve denetimleri getiriyor.

1 GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR EV BATARYALARI

Elektrikli araçlarda kullanılmak üzere üretilen, tamamen geri dönüştürülebilir bataryalar.

2 DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMLİ VERİ MERKEZLERİ

Çevre dostu veri merkezleri, enerji kullanımını minimumda tutarak işletmelere sürdürülebilir bir altyapı sunuyor.

3 YEŞİL YAPI MALZEMELERİ ÜRETEN ROBOTLAR

Binalarda geri dönüştürülebilir malzemelerle inşaat yapan robotlar, inşaat sektöründe sürdürülebilirliği teşvik ediyor.

4 KARBON AYAK İZİNİ AZALTAN ŞARJ İSTASYONLARI

Ev kullanıcıları için karbon ayak izini azaltan enerji çözümleri sağlayan şarj istasyonları için güneş, rüzgar gibi enerjiler kullanılıyor.

5 ATIK ENERJİYİ GERİ KAZANAN SİSTEMLER

Endüstriyel tesislerde atık enerjiyi yeniden kullanan sistemler, kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlıyor.

5 ATIK ENERJİYİ GERİ KAZANAN SİSTEMLER

Yolculuk esnasında kullanıcıya bilgi sağlayan ve sürüşü kolaylaştıran yapay zeka destekli asistanlar kullanılıyor.









