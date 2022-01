FATİH DOĞAN

Hakem hatalarını minimize etmek ve adaletli yönetimi sağlamak için hayatımıza sokulan VAR'ı, Türkiye'de itibarsızlaştırmaya çalışan hakemler var. Türkiye bu sisteme ilk geçen ülkelerin başında olmasına ve futbola ciddi katkılar sağlayan bir sistem olmasına rağmen saygınlığına en büyük darbeyi hakemler vuruyor.

Her hafta, her maç IFAB kurallarını, VAR protokellerini hiçe sayan kararlar veriliyor. Beşiktaş bu sıkıntıyı son dönemde sıkça yaşamaya çalışan takımlardan biri…

3-4 haftadır bu arttı. VAR ekibi, dün ceza sahası içinde topsuz alanda Batshuayi'nin ayak tarak kemiğine sakatlar seviyede kasıtlı basılmasına da seyirci kaldı. Genç Emirhan'ın ceza sahasında arkadan itilmesi de penaltıydı. VAR yine bir penaltıyı yedi.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Ceyhun Kazancı ve Önder Karaveli hocayla yaptığı toplantıda "Hakem, özellikle de VAR hakemi hatalarını içeren kalın dosyayı" gösterip "TFF'ye gidecek" dedikten bir gün sonra bu hatalarla karşılaşması büyük tesadüf!

Sadece Beşiktaş'a değil diğer takımların maçlarındaki VAR hatalarına bakınca bu hakemler, bu sistemi sabote mi ediyor diye bir ihtimal aklıma gelmeye başladı.

Oyuna dönersek, Gaziantep'in Kovid vakaları, Beşiktaş'ta 4-5 eksiğe rağmen Ghezzal, Pjanic gibi oyuncuların dönmesi etkisini gösterdi. Ghezzal'ın sağ çizgiye inerek getirdiği topun Batshuayi'yle gole dönüşmesi, yükselen yıldız Emirhan'ı biraz gölgede bıraktı. Hata yapmaya müsait gözüken Beşiktaş defansı geçit vermedi. Beşiktaş, VAR'a rağmen kazanmayı başardı.