2024'ü hayal kırıklıkları ile tamamlayan Fenerbahçe, bu moral bozukluğuyla 2025'te 8 puanlık farkı kapatabilir mi?

Öncelikle şunu söyleyeyim, 8 puan fark var ama daha ligin ilk yarısı bitmedi. Ara tatile girildi ama elde iki maç daha var. Bu yüzden genelde 'Her şey olabilir' denir. Yalnız şöyle bir konu var; F.Bahçe'nin performansını bir kenara koyarsak, şampiyonluktaki rakibinin istatistiği ürkütücü. G.Saray, tamamlanan 17 haftalık bölümde sadece Kasımpaşa ve Eyüpspor'dan olmak üzere 2 beraberlik almış. Bunlar da tesadüfi kayıplar. Geçen sezondan bu yana da 17 deplasmanda tek puan kaybı yok. Asıl sorun burada yatıyor. Fenerbahçe hiçbir şey yokmuş gibi yarışa devam etmeli. Aynı zamanda Avrupa kulvarında kalan son iki maça büyük önem vermeli.

Transfer döneminde pek çok isim gündeme geliyor ama Fenerbahçe'nin hangi bölgeye ve hangi oyunculara ihtiyacı var?

Mourinho'ya yaptığım en önemli eleştiri; kanat forvetleri konusunda… Yeri geldikçe vurguluyorum. Tadic adam eksiltemiyor. Kuvvetli bir driplingi ve defansif yönü yok. Günümüzde en vasat Avrupa takımlarında dahi bu tarzda kanat forveti bulunmuyor. Oğuz Aydın, çok geç keşfedildi. İrfan Can Kahveci, fiziksel eksiklik yaşıyor. Zaten yapısı tipik bir kanat forvete uygun değil. Maximin'in ne yapmak istediğini sadece ben değil, kimse anlayamıyor. Bana göre birinci sırada çok iyi bir kanat forveti transferi olması gerek. Talisca henüz resmi olarak açıklanmadığı için bir tane orta saha diyebilirim. Bir de stoper yeter.

Jose Mourinho'ya bir tavsiye verecek olsanız ona ne dersiniz?

Yukarıda saydıklarıma ek olarak takımın fizik kondisyonu iyi değil. Öncelikle bunu söylerim. En güçlülerden Osayi bile geriye gidiyor. Fred ortalarda yok. Amrabat'ın da gittikçe oynama dairesi küçülüyor. En-Nesyri'nin satılması bana göre çok büyük bir hata olur. Bu pozisyonda ondan daha iyi bir santrfor bulmak mümkün değil. Dakika olarak maçların yarısında oynamadığı göz önünde bulundurulduğunda buna rağmen ciddi bir gol katkısı var. Medyanın çoğunluğunun 'Mourinho takımı defansif oynatıyor' eleştirisine de katılmıyorum. Futbol toplu hücum, toplu savunmadır. Ama yukarıda bahsettiğim eksikler yüzünden Fenerbahçe'de öyle bir görüntü gündeme geliyor.