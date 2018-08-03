Bazen bir şehri görmeden bile sevebilirsiniz. Kayısı diyarı Malatya'yı gezip görmeden önce Malatyalı dostlarımın anlattığı hikâyelerden dolayı gönlüme yazmıştım. Sabah il buluşmaları sürecindeki son durağım Malatya'yı hayranlıkla gezdim, büyük değişime tanık oldum. Göç veren illerden olan Malatya modern yapısıyla "Gelin, görün ve yerleşin" mesajını veriyor.

Türkiye'nin en büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi göz kamaştırdığı gibi hergün yürlerce insanı ağırlıyor. En eskisi 1876 yılına ait fotoğraf makinesi dışında casus makineleri dahil tam 1965 makine bulunuyor. Müzenin hedefi makine sayısını 2023'e tamamlamak. Mutlaka görülmesi gereken Radyo ve Gramofon müzesi adeta bir tarihi yaşatıyor.

Malatya halkı suyu çeşmeden ve kaynağından içiyor. Dağdaki taşların arasından gümbür gümbür akan su Kaptaj'daki tesislerde klorlandıktan sonra şehre veriliyor.

Yeşilyurt'ta yaptığı hizmetlerle caddeleri İstanbul'un Bağdat Caddesi'nden bile daha güzel yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat şimdi Malatya'yı hızla değiştiriyor. Altyapıya 400 milyon lira harcayan, 112 proje için 394 milyon lira kaynak yaratan Başkan Polat'ın hedefi Kayseri ve Konya'yı 5 yıl içinde yakalayıp geçmek..

Çırmıktı'da bulunan Osmanlı'dan beri süren geleneği yaşatan Namazgah'ın ilginç bir hikâyesi var. Bayramlarda civardaki camiler bayram namazında kapılarını kapatıyor. Başta Çırmıktı halkı olmak üzere merkezde oturan Malatyalılar bayram namazını kılmak için Namazgah'a akın ediyor. Büyüşehir Belediyesi de Namazgah'ın önündeki büyük caddeyi halılarla kaplıyor.

Malatyaspor'un 27 bin 44 kişilik stadını gezdik. Büyükşehir'in kontrolündeki stad eksiklerini tamamlıyor. Yeni biten locaların hepsi satılmış. Malatyaspor'da ciddi bir mali kriz var. Başta Ahmet Çalık olmak üzere, Abdullah Kığılı, M. Ali Aydınlar, Şaban Taç, Erman Ilıcak, Mesut Toprak, Fatih Kalalı gibi ünlü isimler Malatyaspor'un ayakta kalması için sponsorluk desteği vermeliler. Ancak bu destek, "Al parayı kullan" şeklinde olmamalı. İş insanları ortak bir yönetici belirleyip yapacakları maddi desteğin doğru kullanılmasını denetlemeliler.