Türkiye'nin her ilinde "Kentsel dönüşüm" rüzgârı esiyor. Miyadını doldurmuş binalar ile çevre kirliliği yaratan alanlar yıkılıp modern yapılara, parklara ve meydanlara dönüşüyor. AK Parti belediyelerinin yönetimindeki şehirler göz kamaştırıcı yepyeni bir kimliğe bürünüyor.

SABAH'ın İl Buluşmaları kapsamında 11. durağımız Uşak iliydi. Defalarca muhabir olarak gittiğim Uşak'taki büyük değişim beni çok şaşırttı.

Âşıklar diyarı, Yörük şehri Uşak son 4 yılda Belediye Başkanı Avukat Nurullah Cahan'ın "Vizyoner" kimliği sayesinde çağ atlamış. Halısı, tarhanası ve derisi ile ünlenen Uşak ilinde yapılan köprülü kavşaklar ile battıçıktı denilen geçitler Uşak'ın geçmişte insanı bıktıran trafiğini konforlu hale getirmiş. 8 ayda 24 saat çalışılarak yapılan ve içinde 8 kilometrelik bisiklet yolu barındıran 26 kilometrelik kuzey ve güney çevre yolu Uşak'a nefes aldırmış. Çalışkan, bilgili, araştırmacı, hiperaktif olan ve "Bilirseniz yönetirsiniz" anlayışıyla kolları sıvayan Başkan Cahan'ın hedefi Uşak'ı "Girişimci şehir" sloganıyla Türkiye'nin en güzel illerinden biri haline getirmek.

Uşak'a gitmek, kalmak ve gezmek için çok neden var. Örneğin; Uşak Arkeoloji Müzesi'ndeki eserler, altın takılar, kolyeler insanı büyülüyor. Kaçırılan ve büyük uğraşlar sonucu evine dönen, MÖ 6. Yüzyıl'da yapılan Kanatlı Denizatı Broşu'nun büyüsünü anlamak için mutlaka görmek gerekir. Pelit Sarkaçlı kolye ise tam bir sanat eseri.

Dünyanın ikinci büyük kanyonu olan 70 kilometrelik Ulubey Kanyonu heybetiyle caka satıyor.



Uşakspor'un hedefi: 1. Lig

Uşak'ın gelişimine, değişimine, yenilenmesine ve büyümesine hizmetleriyle hız kazandıran UTAŞ Uşakspor'un da hızlı başarılar kazanmasına destek oluyor. Spora büyük önem veren Başkan Nurullah Cahan'ın yakından ilgilendiği Uşakspor iki yılda üst üste şampiyon olup Bal Ligi'nden önce 3. Lig'e sonra da 2. Lig'e şampiyon çıktı. Aşigolar olarak adlandırılan Uşakspor'un taraftarı hiçbir maçta takımını yalnız bırakmıyor. Teknik Direktör Hakan Şapçı ile mükemmel bir uyum yakalayan Uşakspor takımı , Belediye Başkanı Cahan'ın, "Büyük düşünmek pahalı düşünmek değildir" felsefesiyle şimdi 1. Lig'e çıkmayı hedefliyor. Teknik adam Şapcı, "Yönetimden çok memnunuz. Uşakspor hedefleri olan oyuncular için tam bir fırsat.. Kulüpte ödemeler zamanında yapılıyor. Uşakspor'da huzur var. Güçlü yönetimimiz ve muhteşem taraftarlarımızla yeni bir şampiyonluk yaşayacak güce sahibiz" diyor.

Toprak halini bildiğim Uşakspor'un 1 Eylül stadı bir tarihi barındırıyor ama artık "Millet Parkı" olmak için gün sayıyor. Başkan Cahan'ın söylemiyle Uşak'a, Akhisar modeli 13-14 bin kişilik modern bir stat yapılacak. Uşak kışları soğuk olur. Yeni stadın çimleri "Hibrit" olacak, buzlanmayı önlemek için zemin ısıtmalı olacak.

Küme düştükten sonra maliyetler yüksek kalınca Uşak Sportif adıyla bildiğimiz basketbol takımı ikinci ligden çekildi. Başkan Cahan sohbetimizde şu bilgiyi verdi: "Altyapıya yöneldik. Kendi çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Hedefimiz 3 yıl sonra tekrar lige dönmek."