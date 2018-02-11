Hem de ifade özgürlüğüne en muhtaç, en sahip çıkması, en savunması gereken medyamızın, hem de en çok okunan yazarları ısrarla ve inatla "İfade özgürlüğü benim katıldığım, inandığım fikirleri ifade etme özgürlüğüdür" diyorlar..

Özay, Özay Şendir.. Ayşe de benim Ayşem.. Ayşe Özyılmazel..

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