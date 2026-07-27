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Haberler Ekonomi Haberleri 0-2 yaş arası bebeği olanları ilgilendiriyor! Bakan Işıkhan 3,1 milyar TL'lik mama desteğini duyurdu
Giriş Tarihi: 27.07.2026 15:48

0-2 yaş arası bebeği olanları ilgilendiriyor! Bakan Işıkhan 3,1 milyar TL'lik mama desteğini duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi teşhisi konulan 0-2 yaş arasındaki bebekler için sağlanan tıbbi mama desteğinin bilançosunu açıkladı.

0-2 yaş arası bebeği olanları ilgilendiriyor! Bakan Işıkhan 3,1 milyar TL’lik mama desteğini duyurdu
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi bulunan bebeklere yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan tıbbi mama desteğine ilişkin açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Işıkhan, 0-2 yaş arasındaki bebeklerin sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla 2025 yılında 3,1 milyar TL'yi aşan tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini duyurdu.

3,1 MİLYAR TL'Yİ AŞAN TIBBİ MAMA ÖDEMESİ

Bakan Işıkhan, aile yapısının ve bebeklerin sağlıklı gelişiminin desteklenmeye devam edildiğini belirterek, "Aile yapımızı ve bebeklerimizin sağlıklı gelişimini desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

Desteğin kapsamına ilişkin bilgi veren Işıkhan, "İnek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerimizin gelişimi için 2025 yılında 3.1 milyar TL'yi aşan tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın paylaştığı bilgilendirmede de söz konusu ödemelerin SGK aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

"UYGULAMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bebeklerin sağlıklı gelişimini destekleyen uygulamaların devam edeceğinin mesajını veren Işıkhan, "Minik kalplerin daha sağlıklı ve güçlü bir geleceği için uygulamalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın paylaşımında da "Bebeklerimizin sağlıklı gelişimini önemsiyoruz" mesajına yer verilirken, destekten inek sütü ve çoklu gıda alerjisi teşhisi konulan 0-2 yaş arasındaki bebeklerin yararlandığı aktarıldı.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#SOSYAL GÜVENLİK KURUMU #VEDAT IŞIKHAN #SGK

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0-2 yaş arası bebeği olanları ilgilendiriyor! Bakan Işıkhan 3,1 milyar TL'lik mama desteğini duyurdu
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