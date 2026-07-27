0-2 yaş arası bebeği olanları ilgilendiriyor! Bakan Işıkhan 3,1 milyar TL’lik mama desteğini duyurdu

3,1 MİLYAR TL'Yİ AŞAN TIBBİ MAMA ÖDEMESİ

Bakan Işıkhan, aile yapısının ve bebeklerin sağlıklı gelişiminin desteklenmeye devam edildiğini belirterek, "Aile yapımızı ve bebeklerimizin sağlıklı gelişimini desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

Desteğin kapsamına ilişkin bilgi veren Işıkhan, "İnek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerimizin gelişimi için 2025 yılında 3.1 milyar TL'yi aşan tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın paylaştığı bilgilendirmede de söz konusu ödemelerin SGK aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtildi.