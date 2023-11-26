1 ayda 10 milyar $ finansman

Yeni ekonomi yönetiminin para politikasındaki normalleşme adımları, enflasyonla mücadeledeki kararlılık, yabancı yatırımcılarla gerçekleşen görüşmeler ve risk primindeki düşüş Türkiye'ye fon akışını hızlandırdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile özel sektör son 1 ayda yurtdışı piyasalarda gerçekleştirdiği borçlanmalarla 8.7 milyar dolar kaynak sağlandı. Son 3 haftada hisse senedi- tahvil piyasasına net giriş ise 1 milyar 432 milyon dolara ulaştı. Proje finansmanı kapsamında sağlanan kaynak ise 7.5 milyar dolara ulaştı.Yabancılar 17 Kasım haftasında hisse senedinde 119.5 milyon dolarla eylül başından bu yana en yüklü alımı yaptı. Tahvilde ise 1 milyar 62 milyon dolarlık alım oldu. Son 3 haftada 1 milyar 432 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Deutsche Bank analistleri Türk tahvillerinin 2024'ün en iyi yatırımı olabileceğini açıklarken, Türkiye'ye 75 milyar dolarlık bir sermaye girişi olabileceğine işaret eden BNP Paribas Türk tahvillerinin daha cazip hale geldiğini vurguladı.Son 1 ayda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türk şirketleri uluslararası piyasalardan 9 milyar dolara yakın finansman sağladı. Seçim öncesinde yüzde 80'e inen bankaların Sendikasyonları yenileme oranı, son dönemde yüzde 110'a ulaştı. Ziraat Bankası uluslararası iki yatırım bankası ile 625 milyon dolar tutarında dış finansman işlemi gerçekleştirdi. Denizbank, sendikasyon kredisini yüzde 134 oranında yenileyerek 845 milyon dolara yükseltti. Türk Eximbank, sendikasyon kredisini yüzde 100'ün üzerinde yenilerken, Türk ihracat sektörüne destek amacıyla toplam 658 milyon dolar tutarında kaynak sağladı. QNB Finansbank, 2021'den bu yana uluslararası piyasalarda sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştiren ilk Türk bankası oldu. 300 milyon dolarlık ihraca 4 kat talep geldi.Ziraat Katılım, ilk uluslararası sukuk ihracını gerçekleştirdi. 500 milyon dolar tutarlı ihraç, Türkiye'de bir kamu katılım bankası tarafından gerçekleştiren ilk uluslararası sukuk ihracı oldu. İhraca 5 kattan fazla talep geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 5 yıl vadeli 2.5 milyar dolarlık kira sertifikası ihracına da 200 yatırımcı 3 kat talep gösterdi. Söz konusu kira sertifikası ihracıyla, 2023 yılında, uluslararası sermaye piyasalarından toplam 10 milyar dolarlık finansman sağlanmış oldu. Vakıfbank, 19 ülkeden 34 bankanın katılımıyla 323 milyon dolar ve 303 milyon euro olmak üzere toplam 653 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi temin etti.İş Bankası 915 milyon dolar ile yılın ikinci yarısında gerçekleştirilen en yüksek tutarlı sendikasyon kredisine imza attı. Kasım ayının ilk haftasında 755 milyon dolar sendikasyon kredisi sağlayan Yapı Kredi Bankası, son olarak eylül ayında gerçekleştirdiği sürdürülebilir eurobond işlemine, 300 milyon dolar tutarında ek ihraç gerçekleştirdi. ING Türkiye ve ING Leasing, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile 100 milyon euro ve 5 milyon dolar tutarında kredi anlaşmaları imzaladı.Eylülde 1 milyar 876 milyon dolarla aylık bazda son 2 yılın en yüksek cari fazlası verildi. Mayısta 60.3 milyar dolar olan yıllık cari açık, eylülde 51.7 milyar dolarla 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.Mayıs ayında 700 baz puanı geçen Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez 350 baz puanın altına inerek 339 seviyesine indi.10 Kasım'da 128 milyar 614 milyon dolar olan toplam döviz rezervi 17 Kasım'da 134 milyar 468 milyon dolarla 9 yılın zirvesine çıktı. Döviz rezevlerinde 26 Mayıs'tan bu yana 36 milyar doların artış sağlandı.Kur Korumalı Mevduat (KKM) 17 Kasım haftasında 71 milyar TL azalarak 2 trilyon 767 milyar liraya indi.KKM'de 18 Ağustos'tan bu yana yaşanan düşüş 641 milyar liraya ulaştı.Yabancılar 17 Kasım haftasında hisse senedinde 119.5 milyon dolarla eylül başından bu yana en yüklü alımı yaptı. Tahvilde ise 1 milyar 62 milyon dolarlık alım oldu. Son 3 haftada 1 milyar 432 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.AVRUPA Yatırım Bankası'ndan (AYB) depremin yaralarını sarmak ve kentlerin yeniden inşasına katkı sağlamak amacıyla 400 milyon euro finansman sağlandı. Bu yıl kasım itibarıyla proje finansmanı amacıyla sağlanan dış kaynak miktarı 7.5 milyar dolara ulaştı. Ayrıca Dünya Bankası, Yeşil Finans Projesi için TSKB'ye 155 milyon dolar kredi sağladı. Dünya Bankası'nın Türkiye'ye sağladığı finansman imkanı 2023 yılında 3.3 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Dünya Bankası, Türkiye'ye yönelik kaynak tutarını 18 milyar dolar ilaveyle 35 milyar dolara yükseltmişti.