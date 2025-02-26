1 haftada 1.623 ev satıldı

Emlak Konut GYO'nun geçen hafta açıkladığı konut kampanyasına vatandaş yoğun ilgi gösterdi. İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsayan 'Kazançlı Yatırım Kampanyası' sonrası yatırımcı soluğu satış ofislerinde aldı. Kampanya kapsamında ayrılan 4 bin 500 konutun üçte biri, bin 623 adeti ilk bir haftalık süre içinde satıldı. Kampanyadan yararlanan vatandaşlar, Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe, Kuzey Adalar, Park Yaşam Çınarköy, Park Yaşam Antalya ve Balıkesir Emlak Konutları gibi projelere yoğun ilgi gösterdi.

SON GÜN 23 MART

Kampanyanın başlamasının ardından, 26 Şubat'a kadar geçen bir haftada 213 bin 409 kişi, detaylı bilgi almak için form doldurdu, müşteri hizmetlerine 84 bin 261 çağrı geldi. Bununla birlikte satış ofislerini ziyaret edenlerin sayısı da 13 bini geçti. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, fiyatların 6 milyon TL'den başladığını, kampanyanın 23 Mart'a kadar devam edeceğini açıklamıştı.



BAŞVURULAR NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Vatandaş tercih ettiği projenin satış ofislerine giderek satın alma işlemini gerçekleştirebilecek. Emlak Konut projelerinde ise sistem şöyle işliyor: Tüketici almak istediği daire için 20 bin liralık bir ön ödeme yaparak evini rezerve ettiriyor. Ödeme planı konusunda kararsız kalanlar için ise bir haftalık süre veriliyor. Tüketici plana karar verdiğinde ise sözleşmesini yapmak üzere tekrar satış ofisine gidiyor.

İŞTE ŞARTLAR

Farklı ödeme seçenekleri barındıran 3 farklı model sunuluyor.

1. Peşinatsız, azalan taksit modeli: Vatandaşlar, peşinat ödemeden ev sahibi olabilirken, taksitleri her geçen ay azalarak devam ediyor. Aylık yüzde 0.99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuluyor. 6, 12 ve 18'inci aylarda yüzde 10 ara ödeme yapılıyor.

2. Bir yıl ödemesiz model: İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Ayrıca, aylık yüzde 1.29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sunuluyor. Bu modelde yüzde 35 peşinat ödemesi yapılırken aynı zamanda 13, 24 ve 36'ıncı aylarda yüzde 10 oranında ara ödeme gerçekleşiyor.

3. Leasing destekli model: Üçüncü modelde, Emlak Konut ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuyor. Peşinat ödemeden veya tercih edilen peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankası ile birlikte finansman imkânı sağlanıyor. Bu sayede, ödeme planı bütçeye göre esnek bir şekilde düzenlenebiliyor. Vade 120 aya kadar uzuyor, vade farkı yüzde 1.89 olarak uygulanıyor.