1 milyar dolarlık veri merkezi kuruluyor

Turkcell ile Google Cloud, bulut bilişim hizmetlerini Türkiye'ye getirecek hiper ölçekli bir bulut bölgesi kurmak üzere stratejik işbirliği yaptı. İki şirket arasında, Türkiye'de "Google Cloud Bölgesi" kurulmasına yönelik imzalar atıldı. Anlaşma kapsamında Turkcell, Türkiye'de 2028-2029 yıllarında faaliyete geçmesi planlanan yeni Google Cloud Bölgesi için gerekli altyapının sağlanmasında Google Cloud ile işbirliği yapacak. Turkcell'in veri merkezi ve bulut teknolojilerine 1 milyar dolar yatırım planladığı anlaşma kapsamında, üç alandan oluşacak bölge ile Google Cloud'un yüksek performanslı hizmetleri Türkiye'de sunulacak.Turkcell, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) şu açıklamayı yaptı: "Turkcell, iş planları kapsamında, veri merkezi kapasitesinin 2032 yıl sonuna kadar mevcut seviyesinin iki katını aşmasını öngörmektedir. Veri merkezi ve bulut gelirlerinin dolar bazında altı katına çıkması hedeflemektedir. Turkcell, bu işbirliği kapsamında 2032 yıl sonuna kadar yapacağı yatırımın 1 milyar dolar seviyesinde olacağını öngörmektedir."Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, "Bu Türkiye'ye gelmiş en büyük bilişim altyapısı yatırımı. Google Cloud ile birlikte Türkiye'nin dijital geleceğinde yeni bir sayfa açıyoruz" dedi. Koç, kurdukları işbirliğiyle Google Cloud'un küresel uzmanlığını Turkcell'in güvenilir ve gelişmiş altyapısıyla birleştireceklerini belirterek, "Türkiye'de ilk kez hiper ölçekli bir bulut bölgesi kurulacak. Müşterilerimiz, küresel ölçekte en ileri yapay zekâ ve bulut teknolojilerine anında erişim sağlayacak. Bu ortaklık kapsamında veri merkezleri ve bulut teknolojilerine Turkcell olarak 1 milyar dolarlık yatırım planlıyoruz. Bu altyapıyla beraber yakın gelecekte veri merkezi işinin Türkiye'de 5 milyar dolarlık ekonomik değer üreteceğini düşünüyoruz" dedi. Koç, yatırımla Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalacağını ekledi.Google Cloud Üst Yöneticisi Thomas Kurian da, Türkiye'de hiper ölçekli bulut bölgesi kurmayı planladıklarını belirterek, "Bu bölge, tüm bulut bilişim hizmetlerimizi Türkiye'ye getirecek ve dünya çapında 42 bulut bölgesinden oluşan küresel ağımızın bir parçası olacak" dedi. Kurian, bölgenin ABD'deki gibi bir bulut bölgesinde bulunabilecek tüm özellikleri sunacağını, hızlandırılmış bilgi işlem gücü, yüksek performanslı depolama, ağ altyapısı ile siber güvenlik, veri işleme ve analiz araçları gibi özellikleri içereceğini dile getirdi. Türkiye'ye uzun vadeli bir taahhütte bulunduklarını vurgulayan Kurian, "Bu sayede Türkiye'deki şirketlerin dijital dönüşüme katkı sağlayacağız" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, anlaşma dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi. Bu işbirliğinin Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunu hızlandıracağını belirten Yılmaz, "Bu anlaşma aynı zamanda lider global teknoloji markalarının, ekonomimizin gücüne, dayanıklılığına ve inovasyon kapasitesine duyduğu güveni gösteriyor" dedi.Turkcell, Google Cloud'un stratejik iş ortağı olarak, bulut altyapısı ve hizmetleri alanındaki güçlü konumunu daha da pekiştirirken Google Cloud hizmetlerinin yetkili satıcısı olarak faaliyet gösterecek. Bu sayede, Türkiye genelinde her sektör ve ölçekteki şirketlerin buluta geçiş süreçlerini hızlandırmalarına ve bulut teknolojilerinin sunduğu avantajlardan en verimli şekilde yararlanmalarına katkı sağlanacak.Yeni bulut bölgesi, yüksek performanslı ve düşük gecikmeli Google Cloud hizmetleri sunarak Türkiye'nin dijital ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyor.Turkcell, iş planları kapsamında, veri merkezi kapasitesinin 2032 yıl sonuna kadar mevcut seviyesinin iki katını aşmasını öngörüyor. Veri merkezi ve bulut gelirlerinin ise aynı dönemde dolar bazında altı katına çıkması hedefleniyor.