1 milyar euroluk dev dönüşüme Türk imzası

Barselona Futbol Kulübü'nün dünyaca ünlü stadyumu Camp Nou, Türk inşaat devi Limak tarafından yeniden inşa ediliyor. Sponsorlu adıyla Spotify Camp Nou, ilk kazmanın vurulmasından iki yıl sonra, 22 Kasım 2025'te ilk iki kat tribünleriyle yeniden futbola kapılarını açtı. Barcelona, çarşamba günü yenilenen statta oynadığı 7'nci maçında yaklaşık 45 bin taraftar önünde Kopenhag'ı 4-1 mağlup ederek yeni mabedinde yenilmezliğini sürdürdü. Kulüp, kademeli açılış planı kapsamında bir sonraki aşamada kapasiteyi 62 bin kişiye çıkaracak. Proje tamamlandığında, 8 bini VIP olmak üzere 104 bin kişilik oturmalı kapasitesiyle dünyanın en büyük üçüncü futbol stadyumu konumuna ulaşacak. Proje, toplamda yaklaşık 1 milyar euroluk yatırımla dikkat çekiyor.Toplam 204 bin metrekarelik inşaat alanının, 1957'de yapılan eski stadyuma ait 50 bin metrekaresi korunarak yenilendi, 154 bin metrekaresi ise sıfırdan inşa edildi. Eski yapı kapsamlı testlerden geçirildi, zayıflayan betonlar kırıldı, demirler güçlendirildi ve yüksek dayanımlı betonla yapı sağlamlaştırıldı. Projede kullanılan çelik malzemenin yüzde 60'ı Türkiye'den tedarik edildi.