1 milyonuncu Egea yollarda

STELLANTIS'IN önde gelen üretim ve Ar-Ge merkezlerinden olan Tofaş'ın 1.2 milyar dolar yatırımla dünya pazarlarına sunduğu Fiat Egea ailesinin 1 milyonuncu otomobili üretildi. Tofaş Fabrikası'nda banttan inen 1 milyonuncu Fiat Egea, "Cross Hybrid" oldu. Böylece, Tofaş'ta üretilen toplam araç sayısı da 6.8 milyonu aştı. Dünyanın pek çok farklı noktasına ihraç edilen Fiat Egea, 590 bin adetlik ihracat performansıyla da Türkiye'nin otomotiv ihracatına önemli bir katkı sağlıyor. Egea'nın Türk otomotiv sanayisi için bir kilometre taşı olduğunu söyleyen Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, şöyle devam konuştu: Tamamen Türk müşterisinin ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillendi ve geliştirildi. Egea'nın ürün geliştirme sürecinde kavram aşamasından sonuna kadar proje sorumluluğunu Tofaş Ar-Ge merkezi üstlendi. Egea, tasarımından ürünün geliştirilmesine ve pazara sunulmasına kadarki tüm süreçlerde, Tofaş imzasını taşıyan bir proje olarak yalnızca şirket tarihimizde değil, Türk otomotiv sanayiinde de özel bir yere sahip."