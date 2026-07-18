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Giriş Tarihi: 18.07.2026 14:23 Son Güncelleme: 18.07.2026 14:37

Bodrum'da 1 top dondurmayı 400 TL'ye sattılar! Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatı affetmedi

Ticaret Bakanlığı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir top dondurmayı 400 TL'den satan işletmeye denetim gerçekleştirdi. İnceleme sonucunda mevzuata aykırılıklar tespit edilirken, işletme hakkında idari işlem uygulanarak dosya Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildi.

AA
Bodrum’da 1 top dondurmayı 400 TL’ye sattılar! Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatı affetmedi
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Ticaret Bakanlığı, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak Marina'da faaliyet gösteren bir işletmede dondurma fiyatlarına ilişkin gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Yapılan denetimlerde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilirken, işletme hakkında idari işlem başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, denetimin vatandaşlardan CİMER ve sosyal medya üzerinden gelen ihbarlar doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

DONDURMA FİYATLARI İNCELEMEYE ALINDI

Denetim kapsamında işletmede satışa sunulan dondurma ürünlerinin fiyat uygulamaları incelendi.

Yapılan kontrollerde mevzuata aykırılıklar tespit edildiği belirtilen açıklamada, işletme hakkında idari işlem uygulandığı, şikayete konu olan dondurma fiyatlarının ise değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edildiği bildirildi.

BAKANLIK: DENETİMLER SÜRECEK

Ticaret Bakanlığı, özellikle yaz sezonunda tüketici hareketliliğinin yoğun olduğu turizm bölgelerinde denetimlerin artırıldığını vurguladı.

Açıklamada, 81 ilde ticaret il müdürlükleri aracılığıyla fiyat etiketi, tarife ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesine yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Fiyat etiketi, tarife ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesine yönelik yükümlülüklere aykırı hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumak, şeffaf ve adil bir ticaret ortamını güçlendirmek amacıyla sahadaki denetimlerimizi kesintisiz şekilde sürdürecek, tüketicilerimizi mağdur eden her türlü uygulamaya karşı gerekli idari yaptırımları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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Bodrum'da 1 top dondurmayı 400 TL'ye sattılar! Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatı affetmedi
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