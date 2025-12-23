1 trilyon TL hacim 1 milyon müşteri

Yüksek faiz ortamı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) denetimine tabi olan ve Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) çatısı altında faaliyet gösteren tasarruf finansman şirketlerine ilgiyi artırdı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar sektöre akın etti. FKB verilerine göre 9 ayda bu şirketlerin işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 251 artarak 733 milyar oldu. Aktif büyüklüğü yüzde 250 artarak 238 milyar TL'ye, sürekli güçlenen özkaynakları da yüzde 199 oranındaki artışla 64 milyar TL'ye çıktı. Tasarruf finansman sektörünün, 2025 yılını 1 trilyon TL işlem hacmine ulaşarak kapatması, önümüzdeki yılda da bu rakamın, 1.5 triyon TL'yi aşması öngörülüyor. Sektörün 2022 sonunda 361 bin, 2023 sonunda 370 bin, 2024 sonunda 533 bin olan müşteri sayısı, bu yılın 9 aylık döneminde 941 bini geçti. Müşteri sayısının 2025 sonu itibarıyla 1 milyonu aşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

12.5 MİLYON TL'YE KADAR

Bu yılın 9 aylık döneminde sistemle yeni tanışan 407 bin 643 kişinin ev, işyeri veya araç sahibi olması sağlandı. Sektör, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren sözleşme bazında konut ve çatılı işyeri ediniminde 12.5 milyon TL'ye, taşıt ediniminde ise 5 milyon TL'ye kadar finansman sağlayabilecek. Tasarruf finansman faaliyeti; bir sözleşme kapsamında önceden belirlenmiş koşulların gerçekleşmesi şartıyla konut, çatılı iş yeri veya taşıtın edinimi için faizsiz finansman esaslarına göre belirli bir süre tasarruf edilmesi, müşterilere finansman kullandırılması ve toplanan tasarrufların yönetimi anlamına geliyor. Bu şirketler, tasarruf oranlarının artırılması ve birikimlerin ekonomiye kazandırılması noktasında önemli bir rol üstleniyor. Sektör ev, araç ve iş yeri finansmanıyla hem bireylerin hem de ülkemizin geleceğine katkı sunmaya devam ediyor.

KAMU DA SEKTÖRE GİRDİ

Temmuzda BDDK'dan yeni faaliyet izni alan üç şirketle birlikte, Türkiye'de faaliyet gösteren tasarruf finansman şirketlerinin sayısı dokuza yükseldi. İlk kez kamu sermayeli bir şirketin faaliyet izni alması, sektöre olan güveni ortaya koyduğu gibi, tasarruf finansman sektörüne olan ilginin ve potansiyelin de giderek arttığına işaret ediyor.

ORGANİZASYON ÜCRETİ ÖDENİYOR

Tasarruf finansman şirketleri organizasyon ücreti haricinde ayrıca komisyon, faiz ve kredi tahsisat ücreti gibi herhangi ilave bir masraf almıyor. Organizasyon ücretinin tutarı müşterilerin yararlandığı kampanyaya bağlı olarak almış olduğu ev ve araba fiyatına göre değişiyor. Organizasyon ücreti alınmak istenen varlığa göre değişmekle birlikte yüzde 8 ila 14 arasında değişiyor. Tasarruf finansman şirketleri müşterilere, çalışanlara, ülke ekonomisine ve diğer tüm paydaşlara fayda sağlıyor. Tasarruf sahiplerinin ek maliyet altına girmeden, kendi ödeme kapasitelerine göre faizsiz, vade farkı uygulanmadan ve isteğe göre peşinatsız olarak finansmana ulaşmasını sağlıyor. Müşterilere sağlanan diğer bir kolaylık ise ödeme güçlüğüne düşen müşterilerin taksitleri 6 aya kadar dondurma hakkına sahip olması. Ancak bu haktan yararlanan müşterilerin tahsisat süresi de dondurma süresi kadar erteleniyor.