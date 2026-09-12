1 yılda on binleri ev ve araba sahibi yaptı

Türkiye'nin köklü finans kurumlarından Emlak Katılım'ın iştiraki Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. birinci yılını geride bıraktı. Tasarruf finansman sistemini daha geniş kitlelerle buluşturan şirket, ilk yılında on binlerce ailenin ev, araç ve iş yeri sahibi olma hayallerine destek olurken, tasarruf kültürünün güçlenmesine ve sektörün gelişimine katkı sundu. Birinci yılda ulaştıkları noktanın kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyleyen Emlak Katılım Genel Müdürü ve Emlak Katılım Tasarruf Finansman Yönetim Kurulu Başkanı Onur Gök, "Tasarrufların ekonomiye kazandırılması ve vatandaşlarımızın birikimleriyle hedeflerine ulaşabilmelerine imkân sunulması bizim için büyük önem taşıyor. Emlak Katılım'la sektöre dinamizm kazandırdığımıza inanıyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımızı, teknolojik altyapımızı ve ürün çeşitliliğimizi geliştirerek daha fazla vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

ALTERNATİF FİNANSMAN

Tasarruflarını belirli bir plan dahilinde değerlendirerek faizsiz finansman modeliyle konut, araç veya iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlara alternatif bir finansman imkânı sunan Emlak Katılım Tasarruf Finansman, on binlerce ailenin hayalini gerçeğe dönüştürdü. Gerçekleştirilen her teslimatın bir yandan birikimlerin somut bir varlığa dönüşmesini sağlarken diğer yandan konut ve otomotiv başta olmak üzere reel ekonomiye de katkı sağladığını söyleyen Gök, amaçlarının tasarruf kültürünün güçlenmesine katkı sağlayan, finansal erişilebilirliği artıran ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına değer katan kalıcı bir yapı oluşturmak olduğunu anlattı. Gök, şöyle devam etti: "Emlak Katılım Tasarruf Finansman, birinci yılında elde ettiği deneyim ve oluşturduğu güçlü müşteri tabanıyla ikinci yılına daha büyük hedeflerle girerken, 'tasarruf eden, üreten ve ekonomiye kazandıran Türkiye' vizyonuna katkı sunmaya devam edecek."

SEKTÖRE DİNAMİZM KATTI

Faaliyetlerinin ilk yılında ulaştığı müşteri sayısı ve gerçekleştirdiği teslimatlarla dikkat çeken Emlak Katılım Tasarruf Finansman, sektörün gelişimine ve dönüşümüne önemli katkılar sağladı. Türkiye'de bir kamu bankası iştiraki olarak tasarruf finansman sektöründe faaliyet gösteren ilk şirket olan kurum, kamu bankacılığının köklü deneyimini tasarruf finansman modeli ile bütünleştirerek sektöre yeni bir rekabet ve hizmet anlayışı kazandırdı. Şirketin sisteme dahil olması, tasarruf finansman modelinin daha geniş kitlelerce tanınmasına, alternatif finansal kanalların güçlenmesine ve vatandaşların farklı finansman seçeneklerine erişiminin kolaylaşmasına zemin hazırladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör