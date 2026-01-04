Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 4.01.2026

1 yılda otoyol ve köprülerden 1.1 milyar araç geçti

ANKARA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2025 yılında otoyol ve köprülerden toplam 1 milyar 122 milyon 336 bin 942 araç geçişi oldu" dedi. Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı Mahmutbey-Edirne, İstanbul-Ankara, Adana, Mersin, Çeşme-İzmir-Aydın Otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü 2025'te toplam 585 milyon 906 bin aracın kullandığını bildirdi. KÖİ modeliyle inşa edilen Kuzey Marmara, Malkara-Çanakkale, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde, Menemen- Aliağa-Çandarlı ve Aydın-Denizli otoyolları ile Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerinden de bir yılda toplam 536 milyon 430 bin aracın geçiş yaptığını kaydetti.
