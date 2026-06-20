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Giriş Tarihi: 20.06.2026 13:46

10 bin tonluk ithalat için kontenjan açıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı, başvurular başlıyor

Ticaret Bakanlığı, etil asetat ithalatında uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlamak amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım esaslarını belirledi. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, her dönem için 10 bin tonluk tarife kontenjanı uygulanacak. Başvurular ise 22 Haziran'da başlıyor.

AA
10 bin tonluk ithalat için kontenjan açıldı! Resmi Gazete’de yayımlandı, başvurular başlıyor
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, etil asetat ithalatında uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlamak amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları düzenlendi.

KONTENJAN 10 BİN TON OLARAK BELİRLENDİ

Düzenlemeye göre, etil asetat ithalatında ek mali yükümlülükten muafiyet sağlanması amacıyla ülke ayrımı yapılmaksızın, ek mali yükümlülüğün uygulanacağı her dönem için 10 bin tonluk tarife kontenjanı tanınacak.

Böylece belirlenen miktar dahilindeki ithalatlar, ek mali yükümlülükten muaf olarak gerçekleştirilebilecek.

BAŞVURULAR ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK

Tarife kontenjanından yararlanmak isteyen ithalatçılar, ek mali yükümlülüğün uygulanacağı ikinci dönemde 22 Ağustos'a kadar başvuruda bulunabilecek.

Üçüncü dönem için ise başvuruların 22 Haziran-22 Ağustos 2027 tarihleri arasında Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "İthalat Belge İşlemleri" uygulaması üzerinden elektronik imza kullanılarak yapılması gerekecek.

TALEP TOPLAMA YÖNTEMİ UYGULANACAK

Tebliğe göre kontenjan dağıtımı öncelikle talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Tarife kontenjanında kullanılmayan miktar kalması halinde ise kalan bölüm, başvuru sırasına göre "ilk gelen ilk alır" yöntemiyle dağıtılacak.

Ayrıca talep toplama döneminde bir başvuru sahibi, en fazla üç farklı ülke veya gümrük bölgesi menşeli ürün için başvuruda bulunabilecek.

22 HAZİRAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Etil asetat ithalatında tarife kontenjanının kullanımına ilişkin düzenlemeleri içeren tebliğ, 22 Haziran itibarıyla yürürlüğe girecek.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TİCARET BAKANLIĞI #RESMİ GAZETE

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10 bin tonluk ithalat için kontenjan açıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı, başvurular başlıyor
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