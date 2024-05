10 kat ceza 6 gün kapatma

Fahiş fiyatla mücadelede daha sert tedbirler devreye alınıyor. AK Parti, TBMM Başkanlığı'na yeni yasa teklifini sundu. Fahiş fiyatla satış ve stokçuluk yapanlar için para cezaları 10 kat arttı. Teklif yasalaşırsa, bir mal veya hizmetin satışında fahiş artış yapanlara her bir aykırılık için 1 milyon TL'ye kadar, elindeki ürünü stokta bekleterek, piyasanın dengesini bozanlara da 12 milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilecek. Ticaret Bakanlığı, 1 takvim yılı içerisinde en az 3 defa stok tespiti yapılan ve idari para cezası uygulanan işletmeye 6 güne kadar kapatma cezası uygulayabilecek.TBMM Başkanlığı'na sunulan, 23 maddeden oluşan Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'yle fahiş fiyat uygulayanlar ve stokçuluk yapanlar daha ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Daha önce üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapıldığında, her aykırılık için 10 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar ceza kesiliyordu.Yeni teklifle her bir aykırı işlem için işletmelere 100 bin TL'den 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek. Stok yaparak, tüketicinin mala ulaşmasını engelleyen, piyasada fiyatları yükselten işletmelere de her bir aykırılık için 1 milyon TL'den 12 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Daha önce stokçuluk yapan işletmeler tespit edildiğinde 100 bin TL'den 2 milyon liraya kadar para cezası kesiliyordu.Hali hazırdaki düzenlemelerde, ürün bedeline bakılmaksızın satıştan kaçınılan her bir işlem için 2 bin 171 TL ceza uygulanıyor. Yeni yasa teklifiyle, 2 bin 200 TL'den az olmamak üzere satışından kaçınılan mal veya hizmet bedelinin yüzde 10'u kadar nispi bir ceza da getiriliyor. Ticaret Bakanlığı, 1 takvim yılı içerisinde en az 3 defa stok tespiti yapılan ve idari para cezası uygulanan işletmeye 6 güne kadar kapatma cezası uygulayabilecek.YASA teklifiyle, kapalı pazar yerlerindeki satış yerleri ve diğer yerlerin, pazarcılara yüksek fiyatlarla kiralanmasına neden olan sınırlı ayni hak yöntemiyle kiralama usulü kaldırılıyor. Daha önce tahsisten sonra ikinci aşamada alt kiralama yapılıyor, bu da pazar yerlerindeki ürünlerin satışına yansıyordu. Pazar yerlerinde bulunan satış yerleri yalnızca tahsis usulüyle kullandırılarak pazarcıların maliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor. Teklifle, kapalı pazar yerlerindeki satış yerlerinin sınırlı ayni hak yöntemiyle pazarcılık mesleğinden olmayan diğer kişilere verilmesi sonucu pazarcıların maliyetlerinin artmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. 3 Mayıs 2024'ten önce kapalı pazar yerlerinde tesis edilen sınırlı ayni haklar ve kiracılık hakları, bu hakların kullanımı için öngörülen sürenin sonuna kadar geçerli olacak.TarımÜrünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nda değişiklik yapılarak, bazı fiillere yeni cezai yaptırımlar getiriliyor ve idari para cezaları artırılıyor. Buna göre, lisanslı depoculuk ücret tarifesinde belirlenenin üzerinde veya ücret tarifesinde yer almayan hizmetler için ücret talep eden ya da ürün teslimi sırasında mevzuata aykırı şekilde ürün miktarından kesinti yapan, yasanın "teşhir" hükmüne aykırı hareket eden, ürün senedinin ilgili yönetmeliğinde düzenlenen içerik, şekil ve muhafaza şartlarına uymayan lisanslı depo işletmelerine 200 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası kesilecek. Analiz ve sınıflandırma işlemi yapılmadan ürünün depoya kabul edilmesi veya depodan çıkarılması, tartım makbuzunun ilgili yönetmelikte belirlenen şartları taşımaması, alet ve ekipmanların kalibrasyonunun ya da periyodik kontrollerinin yapılmadan kullanılması, muhafaza şartlarına uyulmaması nedeniyle ürünü temsil eden elektronik ürün senedinde belirtilen sınıf ve kalite ile depoda bulunan ürünlerin sınıf ve kalitesi arasında farklılık tespit edilirse, her bir aykırılık için 200 bin lira idari para cezası uygulanacak.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, piyasanın doğal işleyişini bozan, haksız rekabet doğuran ve tüketiciyi yanıltan uygulamalara bugüne kadar izin vermediklerini bundan sonra da izin vermeyeceklerini belirtti. Güler, "Teklifimizle rekabetçi, adil, istikrarlı piyasa yapısının korunmasının sağlanması, vatandaşlarımızın ticaretle ilgili bazı konularda yaşayabileceği mağduriyetlerin önüne geçilmesini sağlıyoruz" diye konuştu.TEKLİFLE, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nda da değişikliğe gidiliyor. Rekabet Kurulu, başlattığı soruşturmaları, soruşturmaya başlanması kararının verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ilgili taraflara bildirecek. Kurul, bu bildirim yazısı ile birlikte iddiaların türü ve niteliği hakkında yeterli bilgiyi ilgili taraflara gönderecek. Böylece hem tarafların daha etkin savunma yapabilmesine olanak sağlanması hem de soruşturma süreçlerinin daha seri ilerlemesi amaçlanıyor. Taraflara yazılı savunmalarını soruşturma raporunun tebliğinden itibaren 30 gün içinde Kurula göndermeleri tebliğ edilecek. Haklı gerekçeler sunulması halinde bu süre bir kereye mahsus uzatılabilecek.