10 soruda TOKİ kampanyası

1 Satışlar ne zaman başlayacak ve nerede yapılacak?

15 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında satış yapılacak. Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası konut satışlarını gerçekleştirecek. Konutların satış fiyatlarına banka şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın web sayfasında (www.toki.gov.tr) ulaşabilecek.



2 Kampanyadan kimler faydalanabilecek?

18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşları kampanyadan faydalanabilecek. Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması şart.





3 Başvuru bedeli ve kura çekimi olacak mı?

Ön başvuru olmayacak. Açık satış usulüyle satılacak. Başvuru bedeli ödenmeksizin vatandaşlar açıklanan bankalardan belirledikleri konutu satın alabilecek.



4 İkâmetgâh koşulu var mı? Dileyen istediği ilden konut alabiliyor mu?

İkâmet koşulu bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilden birinden seçim yapabilecek.





5 Gelir koşulu var mı?

Herhangi bir gelir koşulu bulunmuyor.



6 Hangi ödeme koşullarıyla satışa sunulacak?

3 alternatif sunulacak. Birincisi; peşin alımlarda yüzde 25 indirim. İkincisi yüzde 50 peşinat bedeli için 72 ay vade, yüzde 8 indirim.

Üçüncüsü yüzde 50 peşinat bedeli için 60 ay vade aternatiflerinden biri seçilerek konut satın alınabilecek.



7 Taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

Sözleşme imzalanmasına müteakip peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.



8 Konut teslimleri ne zaman yapılacak?

Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.



9 Hangi büyüklükte konutlar olacak?

2+1 ve 3+1 konutlar satışa sunulacak. Dileyen istediği büyüklükteki konutu seçebilecek.





10 Hangi ilde kaç konut satışa çıkarılacak?

Afyonkarahisar: 395, Ağrı: 118, Aksaray: 219, Amasya: 68, Ankara: 2062, Antalya: 46, Ardahan: 14, Artvin: 30, Aydın: 310, Balıkesir: 213, Batman: 588, Bayburt: 172, Bilecik: 206, Bingöl: 88, Bitlis: 262, Burdur: 269, Bursa: 2190, Çanakkale: 108, Çankırı: 83, Çorum: 157, Denizli: 319, Düzce: 130, Edirne: 127, Erzincan: 37, Erzurum: 21, Eskişehir: 565, Giresun: 38, Gümüşhane: 44, Hakkari: 86, Isparta: 176, İzmir: 306, Karabük: 127, Karaman: 120, Kars: 48, Kastamonu: 28, Kayseri: 104, Kırıkkale: 85, Kırklareli: 139, Kırşehir: 220, Kocaeli: 433, Konya: 998, Kütahya: 127, Manisa: 115, Mardin: 452, Mersin: 272, Muğla: 97, Muş: 147, Nevşehir: 317, Rize: 5, Sakarya: 20, Samsun: 684, Siirt: 294, Sivas: 203, Şırnak: 275, Tekirdağ: 424, Tokat: 61, Van: 161, Yozgat: 216, Zonguldak: 19, Elazığ: 61, Gaziantep: 7, Hatay: 1.238, Kahramanmaraş: 1073, Malatya: 1000 konut satışa çıkarılacak.



45 ilde 343 arsa açık artırmayla satışa sunulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 45 ilde 343 arsayı 24-25 Haziran'da açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Alıcılar, konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, sanayi, spor, özel eğitim, lojistik, depolama, kentsel çalışma, bağlık alan, plansız arsalar ve sosyal tesis alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 35 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak ve peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak. Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Yalova'da bulunan 343 arsa açık artırmayla satışa sunulacak.