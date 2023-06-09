100 milyar dolar yabancı sermaye gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerek Kabine'deki ekonomi kurmayları gerekse bürokraside yaptığı atamalar ile başlayan yeni dönem yatırımcılardan da tam not aldı. Önümüzdeki dönemde 100 milyar dolarlık bir kaynak girişi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Şimşek, bir taraftan ekonomi kadrolarını belirlerken bir taraftan da yeni yol haritasını hazırlıyor. İşte Şimşek'in yeni dönem hazırlıkları:Ekonomide yeni kadrolar ve yeni kararlar ile birlikte Şimşek ilk etapta 50 milyar dolarlık bir kredinin Türkiye'ye gelmesini sağlayacak. Bu konuda gerekli bağlantıların sağlandığı ve sözlerin alındığı bildirildi. Dış politikada atılacak adımlar ve Körfez ülkeleri ile bağlantılar kapsamında da 50 milyar dolarlık kredi ya da yatırım akışı olacak.Orta Vadeli Plan hazırlanacak. Ekonomideki yol haritası takvime bağlanacak. Ekonomideki dengelerin yerine oturmasının 1-2 yılı bulması bekleniyor. Bu süreçte vatandaşa bir yük binmemesi için tüm koşullar zorlanacak. Asgari ücret, memur ve emekli maaş artışları vatandaşı enflasyona ezdirmeyecek şekilde yapılacak. Tasarrufa kamudan başlanacak. Kamunun tüm harcamaları gözden geçirilecek. Faiz politikaları konusunda keskin artışlar yerine yumuşak bir geçiş yapılması planlanıyor.