100 milyar dolarlık hedef masada! Bakan Bolat’tan Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile kritik temas

SÜRDÜRÜLEBİLİR TİCARET VURGUSU

İkili ilişkilerde istikrar ve sürdürülebilirliğin önemine de işaret eden Bolat, tarafların bu konuda ortak görüşte olduğunu vurguladı.

Bolat açıklamasında, "Ticari ilişkilerimizde sürdürülebilirliğin güçlendirilerek devam etmesinin önemi hususunda mutabık kaldık. Küresel ve bölgesel sınamaların getirdiği yeni koşullarda ikili ilişkilerimizi ve işbirliğimizi güçlendireceğimiz yollara dair görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerine yer verdi.