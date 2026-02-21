100 milyar dolarlık hedef masada! Bakan Bolat’tan Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile kritik temas

100 MİLYAR DOLARLIK HEDEF MASADA
Görüşmeye ilişkin detaylar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyuran Bakan Bolat, Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu eş başkanlığını birlikte yürüttükleri Novak ve heyetiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.
SÜRDÜRÜLEBİLİR TİCARET VURGUSU
İkili ilişkilerde istikrar ve sürdürülebilirliğin önemine de işaret eden Bolat, tarafların bu konuda ortak görüşte olduğunu vurguladı.
Bolat açıklamasında, "Ticari ilişkilerimizde sürdürülebilirliğin güçlendirilerek devam etmesinin önemi hususunda mutabık kaldık. Küresel ve bölgesel sınamaların getirdiği yeni koşullarda ikili ilişkilerimizi ve işbirliğimizi güçlendireceğimiz yollara dair görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerine yer verdi.
Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu eş başkanlığını birlikte yürüttüğümüz Rusya Başbakan Yardımcısı Sayın Aleksandr Novak ve heyeti ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) February 21, 2026
Görüşmemizde; 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma… pic.twitter.com/V7gao3M1n8