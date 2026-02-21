100 milyar dolarlık hedef masada! Bakan Bolat’tan Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile kritik temas

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 21.02.2026 10:17 Son Güncelleme: 21.02.2026 10:43

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile bir araya geldi. Bakan Bolat, "Görüşmemizde, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma doğrultusunda, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için atacağımız adımları değerlendirdik" dedi.

100 MİLYAR DOLARLIK HEDEF MASADA

Görüşmeye ilişkin detaylar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyuran Bakan Bolat, Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu eş başkanlığını birlikte yürüttükleri Novak ve heyetiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Paylaşımında, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik hedeflere dikkat çeken Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmemizde, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma doğrultusunda, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için atacağımız adımları değerlendirdik."

SÜRDÜRÜLEBİLİR TİCARET VURGUSU

İkili ilişkilerde istikrar ve sürdürülebilirliğin önemine de işaret eden Bolat, tarafların bu konuda ortak görüşte olduğunu vurguladı.

Bolat açıklamasında, "Ticari ilişkilerimizde sürdürülebilirliğin güçlendirilerek devam etmesinin önemi hususunda mutabık kaldık. Küresel ve bölgesel sınamaların getirdiği yeni koşullarda ikili ilişkilerimizi ve işbirliğimizi güçlendireceğimiz yollara dair görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerine yer verdi.

