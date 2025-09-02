%100 yerli ve çevre dostu temizlik ürünleri markası BioEra, zararlı kimyasalları temizlik rutinlerinden çıkarıyor!

Evleri toksik maddelerden arındırarak daha yaşanabilir kılmak için harekete geçen yerli temizlik ürünleri markası BioEra, günlük rutinlerin bir parçası olan temizlikte yeni bir dönem başlatıyor. Temizliğin yeni çağı" mottosuyla yola çıkan çevre dostu marka, doğal içerikli ürünleriyle hem evleri hem de gezegenimizi korumayı amaçlıyor. Doğada çözünür mineral içeriklerle geliştirdiği ürünleriyle, temizlik alışkanlıklarını yeniden tanımlıyor.

BioEra Marka Yöneticisi Muhsin Yaşar, konuya dair şu açıklamada bulundu: "Günümüzde evlerimizde kullandığımız birçok geleneksel temizlik maddesi, içeriğindeki kimyasallar nedeniyle hem sağlığımız hem de çevremiz için ciddi riskler oluşturuyor. Bu toksik maddelerin uzun vadeli etkileri düşünüldüğünde, doğal ve sürdürülebilir alternatiflere yönelmek kaçınılmaz bir gereklilik haline geliyor. İşte tam bu noktada BioEra olarak, temizlik alışkanlıklarımızı değiştirerek yerli ve doğal bir devrim başlatıyoruz."

"%100 YERLİ ÜRÜNLERİMİZLE HEM SAĞLIĞIMIZI HEM DE ÇEVREMİZİ KORUYORUZ"

"Tamamını Türkiye'de ürettiğimiz temizlik ürünlerimizin doğal ve etkili formülüyle hem sağlığımızı koruyor hem de çevremize duyarlı bir yaklaşım sergiliyoruz. Çamaşır beyazlatıcı, banyo temizleyici, fırın ve yanmış yağ temizleyici, bulaşık sıvısı, leke çıkarıcı sprey, çamaşır yumuşatıcısı ve deterjanı gibi ürünlerimizin bulunduğu koleksiyonumuzla daha ekonomik ve uzun vadeli bir çözüm sunuyoruz. Yerli üretimin gücüyle tedarik sürecinde güven sağlayan BioEra olarak, doğallığı, erişilebilir fiyatı ve güçlü temizlik performansıyla, sürdürülebilir bir temizlik yaklaşımını herkes için mümkün kılıyoruz."

BioEra, insan sağlığına, doğaya ve yaşam alanlarına duyarlı bir anlayışı temel değer olarak benimsiyor. Temizliğin yalnızca görünür kirlerle değil, kimyasal kalıntılarla da mücadele etmesi gerektiğine inanıyor. Bu nedenle doğa dostu içerikler, etik üretim anlayışı ve çevreye saygılı bir üretim politikasıyla hareket ediyor. Tüketiciye "güvenli temizlik" deneyimi sunarken, dünyayı da gelecek nesiller için koruma sorumluluğu taşıyor. Her satın alma için de bir ağaç bağışı yapıyor ya da sosyal temizlik projelerine katkıda bulunuyor.

"MARKAMIZIN ARKASINDA 25 YILLIK SEKTÖR TECRÜBESİ VAR"

Sentetik içerikli ürünlerin yarattığı sağlık ve çevre sorunlarına doğal alternatifler sunma misyonunu üstlendiklerini aktaran BioEra Marka Yöneticisi Muhsin Yaşar, "Girişimci bir ekip tarafından kurulan markamızın arkasında 25 yıllık sektör tecrübesi bulunuyor. Derinlemesine bilgi birikimi ve yenilikçi yaklaşımımız sayesinde, temizlik alışkanlıklarını yeniden tanımlıyoruz. Etkili ve çevre dostu ürünler sunuyoruz. Gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakırken, bugünün temizlik ihtiyaçlarına da en ideal çözümleri sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

BİOERA MARKA YÖNETİCİSİ MUHSİN YAŞAR, BENİMSEDİKLERİ MİSYONU ŞU ŞEKİLDE PAYLAŞTI:

"Sürdürülebilirliği iş modelimizin merkezine yerleştiriyoruz. Çevreye olan etkimizi minimize etmek için üretim süreçlerimizin her aşamasını titizlikle tasarlıyoruz. Konsantre formüllerimiz sayesinde, az miktarla bile üstün temizlik sağlayarak hem su hem de ambalaj israfını önemli ölçüde azaltıyoruz. Ürünlerimizin şişelerini tamamen geri dönüştürülebilir PET malzemeden üreterek döngüsel ekonomiye katkıda bulunuyoruz. Ayrıca, %100 yerel üretim yaparak karbon ayak izimizi düşürüyor, lojistik süreçlerimizde çevreci yöntemleri önceliklendiriyoruz. Petrol türevi hammaddeler yerine bitkisel kökenli aktif maddeler ve doğada tamamen çözünebilen bileşenlerle üretim yaparak, hem kullanıcılarımızın sağlığını hem de gezegenimizin geleceğini korumayı hedefliyoruz."

"Sürdürülebilir temizlikte referans marka" olma vizyonuyla faaliyet alanını genişleten BioEra, uygun fiyatlı, yüksek performanslı ve çevre dostu temizlik ürünleriyle hem Türkiye'de hem de dünyada fark yaratmayı planlıyor. Bu doğrultuda şimdilik Amerika ve Fransa özelinde e-ihracat sürecini başlatan marka, yurt dışı faaliyetlerini de hızla genişletmeyi amaçlıyor. Yelpazesine çamaşır deterjanları, yumuşatıcılar, oda kokuları gibi ürünler de ekleyerek kullanım alışkanlıkları dahilinde, temizlik kategorisinde birçok farklı konseptte ürünü kullanıcıların beğenisine sunmayı hedefliyor.

