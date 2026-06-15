101 binden fazla siber saldırı önlendi

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte siber güvenlik konusu da stratejik bir öncelik haline geldi. Türkiye'de 2025 yılı sonu itibarıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çatısı altında bulunan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) koordinasyonunda sektörel ve kurumsal Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) tarafından 101 binden fazla zararlı bağlantı tespit edildi ve muhtemel siber saldırılara geçit verilmedi.

8.393 GÜVENLİK UZMANI

USOM koordinasyonunda faaliyet gösteren 14 sektörel SOME ve 2 bin 401 kurumsal SOME bünyesinde 8 bin 393 siber güvenlik uzmanı görev yapıyor. Bu uzmanlarca, ülkenin siber güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu çerçevede kimlik avı, yapay zekâd estekli dolandırıcılık, fidye yazılımı saldırıları, veri sızıntısı ve hırsızlığı gibi saldırılara geçit verilmiyor. USOM koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 8 bin 393 siber güvenlik uzmanı, 2025 yılı sonu itibarıyla 101 bin 500'ü aşkın zararlı bağlantıyı tespit ederek erişime kapattı. Ayrıca, geçen yıl USOM tarafından 6 bin 805 siber güvenlik bildirimi, ilgili kurum ve kuruluşlara iletildi.

EĞİTİMLER HIZLANDI

BTK Akademi ve USOM işbirliğinde öğrencilere yönelik uygulamalı siber güvenlik eğitimleri de düzenleniyor. BTK Akademi üzerinden sunulan çevrim içi siber güvenlik eğitimlerinden yararlanan kullanıcı sayısı 2025 yılı sonu itibarıyla 837 bini aştı. Uygulamalı siber güvenlik eğitimi alan kişi sayısı da 1.500'ü geçti.