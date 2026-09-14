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Giriş Tarihi: 14.09.2026

105 patentle Ar-Ge şampiyonu oldu

105 patentle Ar-Ge şampiyonu oldu
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Otomotiv sektöründe patent tescilinde üst üste dört yıldır liderliğini sürdüren Mercedes-Benz Türk, 2025 TÜRKPATENT tarafından tescil edilen 105 patentiyle Türkiye Ar-Ge 500 Araştırması'nda tüm sektörler arasında ilk sırada yer aldı. Şirket son 10 yılda 884 patent başvurusunda bulunurken, 427 adet patent tescili aldı. Tescillenen patentler; Sıfır Emisyonlu Araçlar ve Enerji Sistemleri, Güvenlik, Dayanıklılık ve Fonksiyonel Güvenlik, Akıllı Araç Sistemleri ve Dijital Teknolojiler, Araç Mimarisi, Yapısal Sistemler ve Endüstriyelleştirme ile Sürücü ve Yolcu Deneyimi olmak üzere geleceğin mobilitesine yön veren temel teknoloji alanlarında yoğunlaşıyor. Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Heiko Selzam, "Daimler Truck'ın en önemli üretim ve AR-GE üslerinden biri konumundaki şirketimiz, sahip olduğu iki AR-GE Merkezi ile sektörün geleceğini şekillendirmeye devam ediyor. Burada geliştirilen teknolojiler ve mühendislik çözümleri yalnızca Türkiye'deki faaliyetlerimize değil, aynı zamanda global ölçekte ürün ve süreçlerin gelişimine de katkı sağlıyor" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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105 patentle Ar-Ge şampiyonu oldu
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