1.068 firmadan ilk ihracat

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Geçen ay 10 sektörümüz ihracatını artırırken, 16 sektörümüzde düşüş kaydedildi. TİM verilerine göre geçen ay 51 ilimiz ihracatını artırdı. Nisanda 1.068 firmamız ilk kez ihracat yaptı. Yeni firmalarımız ihracatımıza 82.1 milyon dolar katkı sundu. Birim ihracat değerimiz ise yüzde 13.8 düşüşle 1.34 dolar oldu. 96 ülkede ihracatımızı artırdık. Bu yıl 267 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz. Ayrıca hizmet ihracatında 110 milyar doları yakalayıp geçmek istiyoruz. 2028'de ise 375 milyar dolar mal, 200 milyar dolar hizmet ihracatı hedefimiz var. Bu hedefler için ihracatımıza her yıl yüzde 5-10 arasında büyütmemiz gerekiyor" dedi.