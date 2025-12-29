11 ayda 129.2 milyar liralık prim üretimi

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, bu yıl 129.2 milyar lira brüt prim üretimine ulaştıklarını belirterek, "Bu performans, sürdürülebilir büyüme stratejimizin, yaygın dağıtım ağımızın ve etkin risk yönetimi politikalarımızın doğrudan bir yansıması" dedi. Çakmak, yılın 11 ayına branş bazında baktıklarında, kefalette yüzde 182, sağlıkta yüzde 109, nakliyatta yüzde 68, kredide yüzde 57, su araçlarında yüzde 56 seviyesinde büyüme elde ederek portföylerini hem çeşitlendirdiklerini hem de daha dengeli bir yapıya kavuşturduklarını vurguladı.Çakmak, Türkiye Hayat Emeklilik tarafında da yüzde 73'lük artışla, 452 milyar lira Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon büyüklüğüne, 5.1 milyon katılımcı sayısına ve hayat prim üretiminde yüzde 112 artışla 26 milyar liraya ulaştıklarını belirtti. 2026 yılına sektör öncüsü bir şirket olmanın sorumluluğu ve ivmesiyle girdiklerini aktaran Çakmak, yeni yılda temel hedeflerinin, sürdürülebilir büyüme performansını korurken, sigortayı herkes için erişilebilir kılma vizyonunu daha da ileri taşımak olacağını dile getirdi.