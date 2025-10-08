11 bin 500 binaya ‘tamamlama’ sigortası

Türkiye'de düzenlemesi yeni yapılan bina tamamlama sigortasına bugüne kadar 11 bin 500 poliçe kesildi. Bu rakamın yüzde 98'i ise kentsel dönüşüm projelerinden geldi. Bu alana ilk giren firmalardan Maher Holding Sigorta Grubu Başkan Ahmet Yaşar, çok yoğun talep geldiğini ancak seçici davranmak zorunda kaldıklarını belirtti. Bina tamamlama sigortası toplam projenin şu anda ortalama olarak yüzde 2'si düzeyinde. Gayrimenkul sektörüne sigorta destekli güvenli konut modelini getiren QFlats, İstanbul Kurtköy'de projeye başladı. 347 dairesi olan ve MHR GYO tarafından hayata geçirilen proje, baştan sona Bina Tamamlama Sigortası güvencesiyle yürütülecek. 2027 Aralik tarihinde tamamlanacak olan proje; 70 adet 1+1 ve 277 adet 2+1 konuttan oluşuyor. QFlats ile gayrimenkul sektöründe sigorta destekli güvenli konut modeli de hayata geçiyor.

DÖNÜŞÜM İÇİN KRİTİK

Maher Holding Sigorta Grubu Başkan Ahmet Yaşar, afetlere karşı toplumun direncini artırmak, kentsel dönüşümü hızlandırmak ve sigorta mekanizmalarını hayata geçirmenin yalnızca bir kamu politikası olmadığını belirterek, "ÜIkemizin geleceği için vazgeçilmez bir zorunluluk. Biz, uzun süredir dile getirdiğimiz önleyici sigortacılık misyonumuz gereği bu vizyonun tam merkezindeyiz. Türkiye'de ilk kez uygulamaya aldığımız Bina Tamamlama Sigortası, kentsel dönüşümün ve yeni konut projelerinin güvence altına alınmasında kritik bir araç" dedi. MHR GYO Genel Müdürü Nurkan Kaçmaz, "Bu yıl tamamlanan sermaye artırımı ile şirket sermayesini 124 milyar TL'ye çıkardık" diye konuştu. Projede, Allianz Teknik, deprem performans analizlerini gerçekleştiriyor. Quick Sigorta bina tamamlama sigortasını sağlıyor. Corpus Sigorta ise riskler ve sorumluluk sigortalarnı üstleniyor. Denetim hizmetleri ise Entegre Proje Yönetimi tarafından yürütülüyor.