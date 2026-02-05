11 ilde üreticiye 180 milyar lira destek! Bakan Yumaklı deprem bölgesine yatırımı açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için yapılan çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.
Bir dizi programa katılmak üzere Adana'ya gelen Bakan Yumaklı, ilk olarak Adana Valisi Mustafa Yavuz'u ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra kameraların karşısına geçti.
DEPREM BÖLGESİNDE SU VE SULAMA YATIRIMLARI ÖNCELİK OLDU
Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bölgedeki en kritik konunun su olduğunu belirten Yumaklı, içme suyu ve sulama altyapılarına öncelik verdiklerini söyledi.
Bugüne kadar 459 su ve sulama tesisi için 60 milyar lira yatırım yapıldığını, devam eden projelerle birlikte bu rakamın 110 milyar liraya ulaşacağını açıkladı.
Yumaklı, "Bakanlık olarak bizler de ilk günden bu yana bölgede tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak ve üreticilerimizin yanında olmak için yoğun bir çalışma yürüttük. Bölge için en kritik konu olan suyla ilgili hızlı şekilde gerekli tedbirleri aldık. İçme suyu, sulama suyu ve buna bağlı altyapıların inşasına başladık. Bugüne kadar 459 su ve sulama tesisi için 60 milyar lira yatırım yaptık. Devam edenlerle birlikte bu rakam 110 milyar liraya ulaşacak. Bu yatırımlarla vatandaşlarımızın içme suyu ihtiyacını, çiftçilerimizin sulama suyu ihtiyacını karşıladık. Diğer yandan tarımsal üretimin devamı ve altyapının yenilenmesi için 11 ilimizde üreticilerimize 67 milyar lira destek verdik ve tarımsal yatırım yaptık" ifadelerini kullandı.
HAYVANCILIKTA KAYIPLAR BEDELSİZ TELAFİ EDİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hayvancılık kayıplarının karşılandığını hatırlatan Yumaklı, üreticilere 50 bine yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvan, 550 bin kanatlı ve 26 bin arılı kovanın bedelsiz olarak teslim edildiğini söyledi.
Yumaklı, şunları aktardı:
"50 bine yakın küçükbaş ve büyükbaş hayvanı, 550 bin kanatlıyı ve 26 bin arılı kovanı üreticilerimize teslim ettik. Hayvancılık faaliyetlerinin aksamaması için yetiştiricilerimize yem destekleri verdik, barınakları zarar gören üreticilerimize hayvan çadırları temin ettik. Kırsal kalkınma projelerine başvurularda ve desteklerde bölgedeki üreticilerimizi önceliklendirdik. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2 bin 645 projeye 1,2 milyar lira hibe desteği sağladık."
KIRSAL KALKINMA PROJELERİNE HİBE DESTEĞİ
Kırsal kalkınma yatırımlarına da değinen Yumaklı, 2 bin 645 projeye 1,2 milyar lira hibe desteği sağlandığını, bireysel sulama sistemleri kapsamında ise 5 bin 135 projeyle 400 bin dekar alanın modern sulama sistemlerine kavuşturulduğunu ifade etti.
Yumaklı, "Bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi kapsamında 5 bin 135 projeyle 400 bin dekar alanı, 949 milyon TL hibe vererek modern basınçlı sulama sistemlerine kavuşturduk. Üreticilerimize kredilerin ertelenmesi, hibe ve destek sürelerinin uzatılması gibi çeşitli kolaylıklar sağladık. Bölgede sertifikalı tohum kullanan çiftçilerimize sertifikalı tohum kullanım desteğini iki kat fazla ödedik. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında üreticilerimize 603 milyon lira tutarında ayni tohum desteği sağladık." dedi.
BALIKÇILARA VE TARIMSAL ÜRETİME ÖZEL DESTEKLER
Depremden etkilenen balıkçılara yönelik desteklerin de sürdüğünü belirten Yumaklı, bin 21 balıkçı gemisi ve 29 yetiştiricilik tesisine destek sağlandığını, bölgedeki baraj ve göletlere 79 milyon yavru balık bırakıldığını kaydetti.
Bakan Yumaklı, "Depremden etkilenen balıkçılarımızı da unutmadık. Bin 21 balıkçı gemisi ve 29 yetiştiricilik tesisine destekleme ödemesinde bulunduk. Deprem bölgesinde yer alan illerdeki baraj ve göletlere 79 milyon yavru balık bıraktık." diye konuştu.
Bakan Yumaklı, deprem bölgesinin Türkiye'nin tarımsal üretimi açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, destek ve yatırımların kararlılıkla süreceğini söyledi.