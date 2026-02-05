11 ilde üreticiye 180 milyar lira destek! Bakan Yumaklı deprem bölgesine yatırımı açıkladı

DEPREM BÖLGESİNDE SU VE SULAMA YATIRIMLARI ÖNCELİK OLDU

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bölgedeki en kritik konunun su olduğunu belirten Yumaklı, içme suyu ve sulama altyapılarına öncelik verdiklerini söyledi.

Bugüne kadar 459 su ve sulama tesisi için 60 milyar lira yatırım yapıldığını, devam eden projelerle birlikte bu rakamın 110 milyar liraya ulaşacağını açıkladı.

Yumaklı, "Bakanlık olarak bizler de ilk günden bu yana bölgede tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak ve üreticilerimizin yanında olmak için yoğun bir çalışma yürüttük. Bölge için en kritik konu olan suyla ilgili hızlı şekilde gerekli tedbirleri aldık. İçme suyu, sulama suyu ve buna bağlı altyapıların inşasına başladık. Bugüne kadar 459 su ve sulama tesisi için 60 milyar lira yatırım yaptık. Devam edenlerle birlikte bu rakam 110 milyar liraya ulaşacak. Bu yatırımlarla vatandaşlarımızın içme suyu ihtiyacını, çiftçilerimizin sulama suyu ihtiyacını karşıladık. Diğer yandan tarımsal üretimin devamı ve altyapının yenilenmesi için 11 ilimizde üreticilerimize 67 milyar lira destek verdik ve tarımsal yatırım yaptık" ifadelerini kullandı.

HAYVANCILIKTA KAYIPLAR BEDELSİZ TELAFİ EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hayvancılık kayıplarının karşılandığını hatırlatan Yumaklı, üreticilere 50 bine yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvan, 550 bin kanatlı ve 26 bin arılı kovanın bedelsiz olarak teslim edildiğini söyledi.

Yumaklı, şunları aktardı:

"50 bine yakın küçükbaş ve büyükbaş hayvanı, 550 bin kanatlıyı ve 26 bin arılı kovanı üreticilerimize teslim ettik. Hayvancılık faaliyetlerinin aksamaması için yetiştiricilerimize yem destekleri verdik, barınakları zarar gören üreticilerimize hayvan çadırları temin ettik. Kırsal kalkınma projelerine başvurularda ve desteklerde bölgedeki üreticilerimizi önceliklendirdik. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2 bin 645 projeye 1,2 milyar lira hibe desteği sağladık."