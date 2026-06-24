11 milyar dolarlık kupa

Türkiye erken veda etti ancak 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ekonomik yansımaları ve sigorta sektörüne etkileri daha uzun süre konuşulacak gibi görünüyor. Sahada kazananlar kadar, 11 milyar dolarlık organizasyonu güvence altına alan sigorta sektörü de turnuvanın en kritik oyuncularından biri haline geldi. 2026 FIFA Dünya Kupası 48 takım, 104 maç ve 16 şehirle tarihin en büyük futbol organizasyonu olurken, 11 milyar dolarlık ekonomik değer ve milyarlarca dolarlık sigorta teminatı sektörün yeni büyüme alanını oluşturuyor. Uzmanlar, turnuvanın en büyük riskinin futbol değil, organizasyonun aksaması olduğunu belirtiyor. Sektör analizlerine göre FIFA'nın 2026 Dünya Kupası'ndan 10 milyar doların üzerinde gelir, organizasyonun ise yaklaşık 11 milyar dolarlık ekonomik değer yaratması bekleniyor.

104 MAÇLIK RİSK

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı organizasyon, yalnızca futbolun değil, risk yönetimi ve sigortacılığın da en büyük sınavlarından biri olarak görülüyor. Bu dev ekonomik hacim, organizatörlerden yayıncılara, sponsorlardan otellere kadar geniş bir ekosistemin milyarlarca dolarlık sigorta korumasına ihtiyaç duymasına neden oluyor. 2026 Dünya Kupası bugüne kadarki en büyük organizasyon olarak tarihe geçti. Turnuva 48 takımın katılımıyla 104 maçla oynanırken, karşılaşmalar üç ülkede ve 16 farklı şehirde gerçekleştiriliyor.

EN BÜYÜK RİSK İPTAL

Üç farklı hukuk sistemi, farklı güvenlik yapıları ve ulaşım ağlarının tek organizasyonda buluşması, sigorta şirketlerinin risk hesaplarını önemli ölçüde karmaşıklaştırıyor. Uzmanlara göre tek bir büyük aksaklık bile aynı anda birçok şehirde milyonlarca dolarlık zarara yol açabilir. Sigorta sektörünün dikkat çektiği en önemli konu ise futbolcuların sakatlanması değil, organizasyonun kesintiye uğraması. Yayın hakları, sponsorluk anlaşmaları, bilet satışları ve turizm gelirleri düşünüldüğünde, maçların ertelenmesi veya iptal edilmesi milyarlarca dolarlık kayıp oluşturabiliyor. Bu nedenle organizasyon iptal sigortaları, sektörün en kritik ürünleri arasında yer alıyor. Kasırgalar, orman yangınları, aşırı sıcaklar, şiddetli fırtınalar ve ulaşım aksaklıkları da sigorta şirketlerinin yakından takip ettiği riskler arasında bulunuyor.



6 MİLYON TARAFTAR YOLDA

Sigorta sektörünün karşı karşıya olduğu tek risk organizasyon değil. Aviva'nın analizine göre Dünya Kupası boyunca yaklaşık 6 milyon taraftarın seyahat etmesi beklenirken, bunların yaklaşık yüzde 70'i uluslararası sınırları aşacak. Bu durum seyahat sağlık sigortası, bagaj kaybı, uçuş iptalleri ve acil tıbbi yardım poliçelerine yönelik talebi artırıyor. Aynı zamanda milyonlarca kişinin farklı şehirler arasında hareket etmesi, toplu risk yönetimini sigorta sektörü açısından daha karmaşık hale getiriyor.



TERÖR VE SİBER RİSKLER ÖNE ÇIKIYOR

MODERN spor organizasyonlarında yalnızca doğal afetler değil, siber saldırılar, toplumsal olaylar ve terör tehdidi de önemli risk kalemleri arasında bulunuyor. Sigorta şirketleri organizasyon boyunca stadyumlar, fan alanları, ulaşım merkezleri ve sponsor etkinliklerini kapsayan geniş güvence paketleri sunuyor. Politik şiddet ve terör sigortaları da Dünya Kupası'nın en hızlı büyüyen branşlarından biri olarak öne çıkıyor.