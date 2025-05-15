11 milyar liralık oyun oynadık

Ticaret Bakanlığı'nın Türkiye'de E-Ticaret Görünümü Raporu'na göre geçtiğimiz yıl 3 trilyon TL'yi aşan e-ticaret sektöründe oyun, video ve müzik hizmetlerine 19.6 milyar TL harcandı. Hızlı ticarette en çok satılan ürün gruplarının dağılımına bakıldığında ise 6 milyar TL ile en fazla gazlı içecek siparişi verildiği görüldü. Bakanlığın hazırladığı raporun dijital eğlence ve içerik tüketimi bölümüne göre 2024 yılı itibariyle dijital eğlence sektörü, oyun, video ve müzik hizmetlerinde dikkate değer bir hacme ulaştı. Çevrimiçi olarak satın alınan masaüstü bilgisayar, oyun konsolu, mobil oyunlar, video, müzik ve yayın platformlarının toplam hacminin 19.6 milyar TL'ye, işlem sayısının ise 95.7 milyon adede ulaştığı kaydedildi. Dijital eğlence sektörünün üç ana kategorisinin hacim ve işlem sayılarına bakıldığında oyun sektörünün tutar bazında yüzde 55 yani yaklaşık 11 milyar TL düzeyinde gerçekleştiği ifade edildi. Alışveriş sepet ortalamalarında ise oyun sektöründe sepet ortalaması 377 TL, yayın platformlarında 161 TL, müzik ve video hizmetlerinde 67 TL olarak gerçekleşti.

08.00-18.30 ARASI ARTIYOR

Öte yandan tüketicilerin ihtiyaç duyduğu ürünlere dakikalar içerisinde ulaşabildiği hızlı ticarette 2024'te önceki yıla göre yüzde 98.1 oranında artış yaşandı. Bununla beraber aynı yıl hızlı ticaret hacminin tüm e-ticaret hacmi içindeki payı yüzde 8.32 oldu. Hızlı ticaret işlemlerine ait sepet tutarı 2024 yılında 351 TL olarak gerçekleşti. Bir sepette yer alan ortalama ürün sayısı ise 2.4 oldu. Hızlı ticaret işlem sayısının sabah 08.00 itibariyle artmaya başladığı ve 18.30'a kadar yükselişin devam ettiği görüldü. Hızlı ticarette en yüksek hacimli sektör yüzde 66.18 ile yemek sektörü olurken bunu sırasıyla yüzde 27.36 ile yiyecek ve içecekler, yüzde 3.17 ile ev ve bahçe, yüzde 1.68 ile sağlık ve güzellik, yüzde 0.72 ile bebek ve küçük çocuk ürünleri ve yüzde 0.53 ile evcil hayvan ürünleri izledi.

HAMBURGER DÖNERİ GEÇTİ

Yemek kategorisinde en çok satılan ürün gruplarının dağılımına bakıldığında 6 milyar TL ile en fazla gazlı içecek siparişi verildiği görüldü. Bunu 3.43 milyar TL ile su, 2.55 milyar TL ile peynir, 2.23 milyar TL ile dondurma, 1.97 milyar TL ile ayran takip etti. Hızlı ticarette en çok sipariş edilen yemek türü ise 20.2 milyar TL ile hamburger, 15.9 milyar TL ile döner, 14.04 milyar TL ile pizza, 12.6 milyar TL ile kebap, 5.15 milyar TL ile kızarmış tavuk, 5.04 milyar TL ile çiğköfte, 4.97 milyar TL ile de lahmacun izledi.