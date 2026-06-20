11 milyar TL'ye yakın çocuk yardımı (SED) hesaplara yatırıldı

SED HİZMETİNDEN KİMLER YARARLANABİLİYOR?

SED hizmetinden; sosyoekonomik destek ihtiyacı olup korunma riski bulunan çocuklar, uygun koşullar sağlandığında ailesine dönebilecek çocuklar ile eğitimine devam eden ve desteklenmediği takdirde ihtiyaç durumu oluşabilecek gençler yararlanabiliyor.

Ayrıca doğal afet, hastalık, kaza gibi nedenlerle geçici süre temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ailelerin çocukları da program kapsamında değerlendiriliyor.

Desteklerin hem psikososyal hem de nakdi ekonomik yardım şeklinde sağlandığı, ihtiyaç durumuna göre süreli veya geçici olarak verildiği bildirildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör