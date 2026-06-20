11 milyar TL'ye yakın çocuk yardımı (SED) hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların aile ortamında desteklenmesi amacıyla yürütülen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programı kapsamında yılın ilk 6 ayında ihtiyaç sahibi ailelere toplam 10 milyar 880 milyon lira ödeme yaptı.
ÇOCUKLARIN AİLE ORTAMINDA DESTEKLENMESİ HEDEFLENİYOR
Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, sosyoekonomik destek ihtiyacı bulunan ve korunmaya ihtiyaç duyan çocukların ailelerinden ayrılmadan, kendi sosyal çevreleri içinde sağlıklı şekilde büyümeleri için çalışmalar yürütülüyor.
SED hizmetiyle, çocukların aile bütünlüğü içinde yetişmesi, eğitim hayatlarını sürdürmesi ve sosyal çevrelerinden kopmadan gelişimlerini devam ettirmesi amaçlanıyor.
10 MİLYAR 880 MİLYON LİRA DESTEK AKTARILDI
Geçici sosyoekonomik güçlük yaşayan ailelere yönelik yürütülen program kapsamında, ocak-haziran döneminde toplam 10 milyar 880 milyon lira kaynak aktarıldı.
Bakanlık, desteklerin hem ekonomik hem de psikososyal boyutuyla sürdürüldüğünü belirterek, çocukların eğitim, sosyal ve kültürel gelişimlerinin de desteklendiğini ifade etti.
SED HİZMETİNDEN KİMLER YARARLANABİLİYOR?
SED hizmetinden; sosyoekonomik destek ihtiyacı olup korunma riski bulunan çocuklar, uygun koşullar sağlandığında ailesine dönebilecek çocuklar ile eğitimine devam eden ve desteklenmediği takdirde ihtiyaç durumu oluşabilecek gençler yararlanabiliyor.
Ayrıca doğal afet, hastalık, kaza gibi nedenlerle geçici süre temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ailelerin çocukları da program kapsamında değerlendiriliyor.
Desteklerin hem psikososyal hem de nakdi ekonomik yardım şeklinde sağlandığı, ihtiyaç durumuna göre süreli veya geçici olarak verildiği bildirildi.