1.100 internet haber sitesine özel düzenleme

TBMM Genel Kurulu'nda dijital medya ve basını yakından ilgilendiren bir kanun teklifi görüşülüyor. Teklifin 13 maddesi kabul edildi. Bin 100 internet haber sitesini doğrudan etkileyen düzenlemeyle internet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam alabilme şartları ile uymaları gereken kurallar netleşti. Buna göre, resmi ilan ve reklam verilen veya bekleme süresi içindeki internet haber sitelerinin vasıfları, "haber sayısı", "içerik", "kadro", "okur sayısı", "en az yayın hayatı süresi" bakımlarından ve uygun görülecek diğer yönlerden Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu'nca tespit edilecek.

KADEMELİ CEZA

Mevcut yasalara ve BİK'in belirlediği kurallara uymayan gazete, dergi ve internet haber sitelerine ihlalin büyüklüğüne ve tekrarına göre kademeli cezalar uygulanacak. İlk kural ihlalinde 1 günden 10 güne kadar ilan kesme cezası verilecek. İhlal süresinin bir ayı aşması halinde bu düzenlemeye göre tespit edilecek müeyyide gün sayısı bir kat artırılacak. Birden fazla konuda ihlal varsa her biri için belirlenen günler toplanacak. Bir defada toplam uygulanabilecek müeyyide 60 günü aşamayacak. Ceza alan siteler ve gazeteler, kararın iptali için İdare Mahkemelerine başvurarak yargı yoluna gidebilecek.



PRODÜKTÖRLERİ DE KA PSIYOR

DÜZENLEME sadece basını değil, resmi ilan süreçlerinde sorumluluğu olan kamu kurumlarını ve prodüktörleri de kapsıyor. Kurallara uymayan prodüktörlük şirketleri valilikler tarafından 2 aya kadar kapatılabilecek. Görevini aksatan kamu personeli hakkında ise disiplin soruşturması açılacak.