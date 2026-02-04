12 ayın en yüksek fiyat artışı % 4.84

Enflasyon ocak ayında olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ve dönemsel fiyat güncellemeleri ile beklentinin üstünde arttı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ocakta yüzde 4.84 ile piyasa beklentisi olan yüzde 4.2'nin üzerinde arttı. Aylık bazda Ocak 2025'ten bu yana en yüksek fiyat artışı yaşandı.

50 AYIN EN DÜŞÜĞÜ

Ocaktaki artışa rağmen aralık sonunda yüzde 30.89 olan yıllık enflasyon ise yüzde 30.65 ile Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Yıllık enflasyon Mayıs 2024'teki yüzde 75.45 seviyesine göre 44.8 puan azalmış oldu. Ocakta aylık bazda yüzde 2.67 artan Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi'nde ise yıllık artış yüzde 27.17 oldu.

EN YÜKSEK SAĞLIKTA

TÜFE'de en yüksek aylık artışlar yüzde 14.85 ile sağlık, yüzde 10.82 ile sigorta ve finansal hizmetler ve yüzde 6.61 ile eğitim grubunda görüldü. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6.59, ulaştırmada yüzde 5.29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 4.43 artış olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyonun en yüksek olduğu gruplar yüzde 64.70 ile eğitim ve yüzde 45.36 ile konut oldu. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 31.69, ulaştırmada yüzde 29.39 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45.36 artış olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon 50 ay sonra yüzde 30'un altına indi.

KİRA ARTIŞI % 33.98

Ocak ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı ortaya çıktı. Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 33.98 olarak hesaplandı. Geçen ay kira ve iş yerilerine uygulanacak tavan zam oran yüzde 34.88 olarak gerçekleşmişti. Son bir yıldır kira artış oranı enflasyon oranına göre hesaplanıyor.





TÜFE'DE AĞIRLIKLAR DEĞİŞTİ

TÜİK, enflasyon hesaplama güncellemesiyle "2003=100" olan baz yılı "2025=100" olarak değiştirdi. Avrupa Komisyonu kararları doğrultusunda, üye ülkelerin tamamında zorunlu olarak Ocak 2026'dan itibaren TÜFE temel yılı, "2025=100" olarak güncellendiğinden dolayı bu değişikliğe gidildi. Ayrıca, enflasyon sepeti de yeni yılla birlikte güncellendi. Güncellemeyle gıda, konut ve sağlık kalemlerinin ağırlığı azaltılırken, ulaştırma, lokanta ve konaklama ile giyim harcamalarının payı artırıldı. En büyük düşüş 38.6 puanla konutta, en büyük artış ise 1.09 puanla ulaştırmada gerçekleşti. Gıda ve alkolsüz içecekler kaleminin ağırlığı yüzde 24.97'den 24.44'e çekilirken, konutun ağırlığı yüzde 15.26'dan 11.40'a düşürüldü. Kiranın payı yüzde 6.80'den 6.76'ya çekildi. Sağlığın payı yüzde 4.09'dan 2.79'a indirildi. Ulaştırmanın ağırlığı yüzde 15.53'ten 16.62'ye yükseltildi. Lokanta ve konaklama kaleminin ağırlığı yüzde 8.3'ten 11.1e' çıktı. Sepete simit, yöresel peynirler, hazır pizzalar, hazır börekler, okul forması, bebek elbisesi, termos ve otomobil ekspertiz ücreti gibi 38 madde alındı. Kakao, ekmek hamuru( yufka) gibi 30 ürün çıkarıldı.

CEVDET YILMAZ Cumhurbaşkanı Yardımcısı

ANA İSTİKAMET TEK HANE

OCAK ayı enflasyonunda gıda ve hizmet kalemleri ön plana çıkarken özellikle dönemsel arz koşullarına bağlı olarak yükselen taze sebze ve meyve fiyatları gıda fiyatlarındaki artışta önemli rol oynadı. Temel mal enflasyonu ise aylık bazda ılımlı seyrini sürdürerek yıllık yüzde 17.45 seviyesine indi. Dönemsel gelişmeler enflasyon üzerinde kısa süreli olumlu veya olumsuz etki yapabilme potansiyeline sahip olsa da programımızın ana istikameti ve rotası ülkemizi tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda para, maliye ve gelirler politikalarımızı etkin ve koordineli bir şeklide yürütüyor, dezenflasyon sürecini destekleyen yapısal reformlarımızı hızlandı.

MEHMET ŞİMŞEK Hazine ve Maliye Bakanı

KARARLILIK SÜRÜYOR

AYLIK enflasyon, beklentilerin üzerinde gerçekleşirken yıllık enflasyon geriledi. Hizmet enflasyonundaki düşüş 21 aydır aralıksız devam ederken, temel mal enflasyonu yüzde 17.4 ile ılımlı seyrini sürdürdü. Kira enflasyonu ise bir önceki yılın aynı ayına göre 44 puan azaldı. Ocak ayına özgü faktörlerin, enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını öngörüyoruz. Arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalmasını bekliyoruz.